Если решено нарастить ногти: тенденции акрилового маникюра в 2022 году и советы по выбору трендового дизайна

Красивые и ухоженные ногти помогут каждой девушке повысить самооценку. Кроме того, стильный и эффектный маникюр даст возможность привнести в образ особую элегантность. Вот несколько красивых и интересных вариантов дизайна акрилового маникюра. Они будут пользоваться популярностью в 2022 году и помогут придать красоту рукам.

Мрамор

Очень красиво и стильно смотрится маникюр с мраморным эффектом. Он поможет придать ногтям элегантный вид. Однако это достаточно яркий принт. Именно поэтому, если не хочется перенасыщать свой образ, нужно сделать такой узор только на одном ногте, а остальные просто покрыть белым лаком.

Пурпурный

Фиолетовый или сиреневый являются главными цветами 2022 года. Нет ничего лучше для создания акрилового нейл-арта, чем использование этих интересных и красивых тонов. Можно использовать как яркие, так и пастельные фиолетовые оттенки.

Коричневый

Это красивый нейтральный цвет. Большим его преимуществом является то, что он помогает привнести в образ особую элегантность.

Можно использовать самые различные коричневые оттенки для создания удивительного маникюра, черпая в них вдохновение.

Стразы

Чтобы добавить своему образу немного гламура, стоит сделать французский маникюр и добавить на каждый ноготь немного блеска. Такой нейл-арт выглядит очень элегантно и женственно.

Волны

Одним из самых модных трендов 2021 года стали волны на ногтях. Если хочется, чтобы маникюр выглядел просто фантастически, стоит добавить несколько ярких тонов. В 2022 году тренд на такой нейл-арт сохранится. Границу между оттенками можно сделать контрастным золотым цветом.

Современный френч

Французский маникюр никогда не выйдет из моды. Есть множество различных стилей, с которыми можно поиграть и сделать дизайн на кончике ногтевой пластины слегка скошенным. Это поможет придать образу индивидуальность.

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Нейтральный

Чтобы добавить своему образу нотку элегантности, стоит выбирать нейтральные сочетания. Если хочется чего-то более необычного и оригинального, можно добавить мраморный узор или блестки.

Линии

На акриловых ногтях красиво смотрятся линии. Можно поиграть со стилями и разными вариантами дизайна. Чтобы выглядеть максимально элегантно, нужно выбирать более нейтральные тона.

Белый

Нет ничего более элегантного, чем белый цвет на нейтральной основе. Именно поэтому можно черпать вдохновение для маникюра во французском стиле и волнах или же сделать красивую их комбинацию.

Винный

Это еще одна очень хорошая идея для создания акрилового дизайна ногтей, которая будет в тренде в 2022 году. Все дело в том, что винные тона не выходят из моды и смотрятся элегантно. Такой маникюр подойдет для любого случая. При желании можно добавить на один ноготь немного блесток.