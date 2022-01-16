Вывод российских миротворцев из Казахстана завершен

Вывод российского миротворческого контингента из Казахстана в рамках миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) завершен. Об этом сообщает ТАСС.

Скриншот: Минобороны РФ

«Все самолеты с российскими миротворцами прибыли из Казахстана в Иваново на аэродром Северный. После посадки последнего борта прошла торжественная встреча военнослужащих», — сообщили в минобороны.

Накануне Казахстан покинули военнослужащие из Армении, Таджикистана и Киргизии. Ранее Шойгу говорил о том, что возвращение всех миротворцев стран ОДКБ, которые прибыли в Казахстан по просьбе президента Касым-Жомарта Токаева, завершится 19 января.

Около 2600 миротворцев ОДКБ прибыли в Казахстан после того, как президент Токаев обратился с соответствующей просьбой в секретариат организации. Военные из России, Беларуси, Таджикистана, Армении и Кыргызстана занимались охраной стратегических объектов, включая аэропорты, а также организовывали эвакуацию своих сограждан, пожелавших вернуться на родину.

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Массовые протесты вспыхнули в Казахстане 2 января — из-за роста цен на сжиженный природный газ. Вскоре требования митингующих политизировались, и они потребовали отставки действующей власти. В ночь с 4 на 5 января произошли масштабные столкновения жителей с силовиками в Алматы. После них правительство Казахстана ушло в отставку, президент ввел чрезвычайное положение на всей территории страны, а затем возглавил Совет безопасности, председателем которого ранее был экс-президент страны Нурсултан Назарбаев.

6 января в страну прибыл миротворческий контингент ОДКБ по просьбе президента Касым-Жомарта Токаева «оказать помощь Казахстану в преодолении террористической угрозы». 13 января после завершения миссии страны начали вывод войск. Токаев оценил миссию как «очень успешную» и поблагодарил глав государств, которые отправили в Казахстан своих военных.

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