Флагманский чипсет Samsung Exynos 2200 пообещали выпустить по графику

Как сообщили представители компании Samsung, презентация флагманского чипсета Exynos 2200 состоится в тот же самый день, когда будет объявлено о выходе на рынок новой модели смартфона Galaxy S22. Данный чипсет станет частью конструкции мобильного устройства, уточняют разработчики.

Напомним, что ранее было объявлено о том, что официальный анонс Exynos 2200 назначен на 11 января. Но, как известно, никакого мероприятия корейская компания так и не провела.

Произошла техническая задержка, с извинениями объяснили представители «Самсунга». Поэтому презентацию пришлось перенести. Эксперты согласились, что представлять чипсет без флагманского устройства, для которого тот создан, не совсем правильно.