 

Флагманский чипсет Samsung Exynos 2200 пообещали выпустить по графику

16.01.2022, 0:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как сообщили представители компании Samsung, презентация флагманского чипсета Exynos 2200 состоится в тот же самый день, когда будет объявлено о выходе на рынок новой модели смартфона Galaxy S22. Данный чипсет станет частью конструкции мобильного устройства, уточняют разработчики.

Напомним, что ранее было объявлено о том, что официальный анонс Exynos 2200 назначен на 11 января. Но, как известно, никакого мероприятия корейская компания так и не провела.

Произошла техническая задержка, с извинениями объяснили представители «Самсунга». Поэтому презентацию пришлось перенести. Эксперты согласились, что представлять чипсет без флагманского устройства, для которого тот создан, не совсем правильно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.11 / Северная Корея отвергла проект резолюции ООН о нарушениях прав человека в стране

20.09 / Новая сборка Windows 11 освободит место на диске

20.08 / Северный флот подтвердил наличие в Баренцевом море открытого школьниками острова

24.07 / Нефть подорожала на фоне ослабления доллара

13.10 / В связи со вспышкой полиомиелита в Ровенской области эпидрасследование проводят в Закарпатье – Минздрав

07.11 / В Ровенской области учительница отказывается носить маску, объясняя это религиозными соображениями

22.07 / Москвича обвинили в убийстве таксиста

14.05 / Российский Красный Крест получил поддержку федеральных министерств

19.02 / Байден отказался приглашать Россию в G7

19.07 / В столице Ирака на рынке прогремел взрыв, погибли 30 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика