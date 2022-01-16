В Соединенных Штатах конгрессмены требуют создавать общепонятные пользовательские соглашения

Большинство пользовательских соглашений воспринимаются как чистая формальность. Однако юристы, которые из составляют, иного мнения. Иначе, зачем бы их писали, вычитывая каждое слово?

Но есть другая проблема. Соглашения имеют настолько длинный текст, что абсолютное большинство подписываются под ними, не дочитав даже о середины. А главные-то пункты находятся обычно во второй половине документа.

По мнению американских конгрессменов, это явный признак массового нарушения прав потребителей. Для того чтобы исправить ситуацию, они готовят новый закон, который сделает пользовательские соглашения максимально лаконичными и общепонятными. Вскоре его должны вынести на рассмотрение и голосование.