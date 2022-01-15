Сирийский военный погиб от минометного обстрела боевиков в Идлибе

Военнослужащий сирийской армии погиб в провинции Идлиб в результате минометного обстрела со стороны боевиков, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.

«В провинции Идлиб в результате минометного обстрела, произведенного террористами из района Кафер-Нуран по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Хантутин, погиб один сирийский военнослужащий», – приводит слова контр-адмирала ТАСС.

Как отметил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, за минувшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано шесть обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (деятельность запрещена в России)», из них четыре – в провинции Алеппо и два – в провинции Идлиб.

Напомним, 3 января сирийский военный погиб от снайперского огня террористов в Хаме, еще два сирийских военнослужащих получили ранения от обстрела боевиков в провинции Алеппо. Днем ранее пятеро сирийских военнослужащих погибли и 20 пострадали в результате нападения боевиков террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России) на военный автобус в сирийской пустыне (Бадия). В тот же день сирийский военный пострадал от снайперского огня террористов в провинции Идлиб.