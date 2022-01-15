 

Глава РФПИ дал оценку эффективности «Спутника V» против «омикрона»

15.01.2022, 23:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» демонстрирует хорошую нейтрализацию омикрон-штамма, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Мутация COVID – самая большая проблема. Вам нужно убедиться, что вакцина работает против текущих и будущих мутаций [коронавируса]. В этом отношении платформа Sputnik работает очень хорошо, демонстрируя хорошую нейтрализацию вирусов против [штамма] «омикрон», – сказал глава РФПИ в интервью телеканалу Би-би-си, фрагмент которого опубликован в Twitter вакцины «Спутник V».

Дмитриев отметил, что бустерные вакцины, такие как «Спутник Лайт», и комбинации существующих вакцин крайне важны в борьбе с новыми мутациями коронавируса.

В конце ноября 2021 года стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».

ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.10 / Путин освободил Юрия Метелева от должности замруководителя Россотрудничества

23.08 / “Пилоты пытались контролировать самолет до последнего момента”. В Иране раскрыли данные черных ящиков сбитого самолета МАУ

07.06 / “Наряд такой отпадный”. Дорофеева на сцене засветила голый пах и ягодицы

06.10 / США, Россия и Франция призывают к прекращению огня в Нагорном Карабахе

05.01 / Вернуться к диалогу и сотрудничеству — Пекин предложил Байдену оливковую ветвь

10.09 / Мишустин поручил оперативно расширить программу кешбэка за туры по России

30.12 / Новый смартфон Realme GT 2 получит необычную систему охлаждения

15.03 / Министр труда Словакии подал в отставку на фоне «цирка»

12.09 / Премьер Баварии призвал не спешить с решениями по «Северному потоку – 2»

28.04 / АПРК «Екатеринбург» решили вывести из состава флота

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика