Глава РФПИ дал оценку эффективности «Спутника V» против «омикрона»

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» демонстрирует хорошую нейтрализацию омикрон-штамма, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Мутация COVID – самая большая проблема. Вам нужно убедиться, что вакцина работает против текущих и будущих мутаций [коронавируса]. В этом отношении платформа Sputnik работает очень хорошо, демонстрируя хорошую нейтрализацию вирусов против [штамма] «омикрон», – сказал глава РФПИ в интервью телеканалу Би-би-си, фрагмент которого опубликован в Twitter вакцины «Спутник V».

Дмитриев отметил, что бустерные вакцины, такие как «Спутник Лайт», и комбинации существующих вакцин крайне важны в борьбе с новыми мутациями коронавируса.

В конце ноября 2021 года стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».

ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.