 

Словаки вышли на митинг против договора о военном сотрудничестве с США

15.01.2022, 23:40, Новости дня
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В центре Братиславы перед зданием американского посольства в субботу прошел митинг протеста с требованием к властям Словакии отказаться от заключения соглашения о военном сотрудничестве республики с Соединенными Штатами, сообщило местное издание «Правда».

В акции протеста приняли участие, согласно изданию, сотни гражданских активистов из различных общественных организаций. Они критиковали правительство страны, одобрившее 12 января соглашение с США. Митингующие скандировали лозунги против заключения соглашения, которое, как они считают, нарушит суверенитет республики. Полиция не зафиксировала нарушений общественного порядка, передает ТАСС.

Экс-премьер Словакии (2018-2020) и бывший спикер национального парламента (2014-2016) Петер Пеллегрини призвал президента республики Зузану Чапутову направить в Конституционный суд (КС) страны на экспертизу проект соглашения о военном сотрудничестве между Словакией и США. Политик, возглавляющий партию «Голос – социальная демократия», направил главе государства соответствующее письмо.

Экс-премьер республики (1991-1992) Ян Чарногурский сообщил, что ветераны словацкой политики, занимавшие в прошлом высокие государственные посты, также послали Чапутовой письмо с просьбой направить в КС на экспертизу проект соглашения о сотрудничестве с США.

Соавторы письма президенту нашли в проекте соглашения более 70 несоответствий с законодательством республики. Кроме Чарногурского обращение к главе государства подписали, в частности, экс-глава МВД Словакии Владимир Палко, экс-глава Минфина Бригита Шмегнерова, почетный судья Конституционного суда Ян Дргонец и лидер общественной организации «Объединение за мир» Эдуард Хмелар.

В прошлое воскресенье партия экс-премьера Словакии Роберта Фицо потребовала проведения референдума о пребывании войск США в республике. Экс-премьер Словакии и лидер партии «Курс – социальная демократия» Роберт Фицо заявлял, что проект договора с США вступил в противоречие с концепцией суверенитета Словакии. 5 января Генпрокуратура Словакии отвергла проект соглашения с США о военном сотрудничестве.

ВС США в случае заключения соглашения между Братиславой и Вашингтоном смогут использовать словацкие авиабазы Малацки-Кухиня (запад республики) и Слиач (центральная часть страны) и другие военные объекты в Словакии. При этом словацкая армия сможет получать американское финансирование. Документ предлагается заключить на 10 лет с возможностью автоматического продления.



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