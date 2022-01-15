Какая модель туфель сейчас популярна у модниц
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В прошлом году на пике популярности была обувь на платформе. Бесспорно, платформа – это очень практично, а что самое главное, устойчиво. Однако в этом году модный радар несколько сместился в сторону женственности. А именно – туфелек “Мэри Джейн” на платформе и массивном каблуке. Именно эта модель будет на пике популярности в этом году.
Как базовые “Мэри Джейн”, но на платформе
Для начала стоит разобраться, что такое “Мэри Джейн”. Так называются туфельки с круглым носком и ремешком на подъеме. Они очень удобны в носке, так как снабжены квадратным устойчивым каблуком.
Однако в 2022 году “Мэри Джейн” обзаведется платформой и, соответственно, более высоким массивным каблуком. Так дизайнеры хотят понемногу отучить нас от удобной “пандемической” обуви и снова привить любовь к женственным нарядам.
В последнее время современная мода цитирует многие модные тенденции из двухтысячных. И обувь на платформе – одна из ярких цитат.
Дизайнеры первой величины включили туфли “Мэри Джейн” на платформе и массивном каблуке в свои коллекции. Звезды стрит-стайла и знаменитости уже начали “выгуливать” массивные “Мэри Джейн” и составлять с ними самые разные комбинации.
С чем носить?
Туфли “Мэри Джейн” на платформе подходят для самых разных образов. Нужно лишь правильно их стилизовать, подобрать подходящую одежду и аксессуары.
Они хороши в офисном образе с простыми джинсами, вязаной жилеткой и белой блузой с отложным воротником.
Любите кэжуальные луки “с перчинкой”? Тогда надевайте “Мэри Джейн” с высокими контрастными гольфами, кожаной мини-юбкой, трикотажным кардиганом и белой рубашкой.
Туфельки на платформе, массивном квадратном каблуке и с ремешком на подъеме подойдут и для вечеринки. Просто выберите им в пару небазовую одежду: разноцветную юбку с принтом, прозрачную водолазку и массивный жилет из меха. Дополните парадно-выходной лук небольшой сумочкой с цветочными мотивами.
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