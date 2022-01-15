Юлия Снигирь в образе булгаковской Маргариты заинтриговала поклонников: “Платье 30-х”

Популярная актриса Юлия Снигирь опубликовала на своей странице в Instagram свежие фотоснимки со съемочной площадки нового фильма “Воланд”. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от фолловеров.

Визуальной составляющей поста в микроблоге Юлии Снигирь стали кадры из готовящейся к выходу на экраны киноленты, снятой по мотивам романа Михаила Булгакова. В фильме артистка играет Маргариту – одну из главных персонажей произведения, поэтому её наряды на снимках выдержаны в духе первых десятилетий прошедшего века. Раритетный вид платьев на телезвезде подчеркивает дух событий вышеуказанного периода. “Я очень люблю свои костюмы в фильме “Воланд”. Из самого любимого – винтажное платье 30-х, которое Галя Солодовникова (художник по костюмам) нашла в Берлине”, – таким поясняющим комментарием сопроводила мини-коллаж хозяйка микроблога.

Ряд подписчиков заявил, что живет в ожидании выхода на экраны нового фильма, а многие из них выразили восхищение оригинальным фасоном винтажных одеяний Юлии Снигирь. Большинство же поклонников предпочло больше внимания уделить своей любимице: они отметили красоту и притягательность актрисы, наполнив ленту поста хвалебными комментариями и “влюбленными” эмодзи.