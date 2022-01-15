Кто воспитывает сына Тимати? – Личное мнение

Симона Юнусова видит разницу в воспитании между её внуком и внучкой.



Фото: Соцсети

Алиса — любимая внучка от покорной Шишковой. Её воспитанием активно занимается сама Симона.

Ратмир — внук от строптивой Решетовой. Лично я так и не поняла, кто занимается его воспитанием.

У меня сложилось ощущение, что никто. Мальчик сам растёт как умеет, пока мама выпускает коллекцию трусов в Дубае или где там она сейчас ошивается.

На вопрос, есть ли разница в воспитании между Алисой и Ратмиром, Симона ответила:

К моему сожалению, да, но он не мой сын… Ратмир –очаровательный малыш с хорошими данными, но с ним надо заниматься несколько по-другому, на мой взгляд.



В переводе с дипломатического на понятный: «Решетова ребёнком не занимается. Он неважно воспитан, но мне, в принципе, плевать: у меня есть любимая внучка».

Смотрю я на всё это и думаю: «Вот что в голове у Решёткиной, помимо желания что-то там доказать Симоне? Решётка от радиатора?»

Насть, ты где сейчас изволишь проживать? С кем? Как выглядит распорядок дня твоего сына? Как ты его воспитываешь? Сколько времени в сутки уделяешь его развитию?

Распорядок дня Алисы я — человек, далёкий от воспитания детей, — вообразить могу. Меня в нём ничего не смущает.

Распорядок дня Ратмира — почему-то нет. Хотя нет: вообразить-то могу, но эта картина меня, если честно, не впечатляет.

Материнство — это образ жизни в режиме 24/7. И ты, Настя, лично у меня с этим образом жизни никак не ассоциируешься, как не ассоциируется у меня с ним и твоя заклятая конкурентка Шишкова.

Но у той хоть хватило понимания отойти в сторону и молча наблюдать, как аока ещё энергичная бабушка воспитывает её дочь.

Лучше пусть Симона воспитает, чем никто.

Согласны? Или по-прежнему верите в то, что материнская любовь — это единственное, что нужно ребёнку?

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