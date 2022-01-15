Российские военные будут травиться или будут убиты и найдены в сарае – Чалый о возможной оккупации Украины

Журналистка попросила его прокомментировать мнение британского историка Нила Фергюссона, который в статье для Bloomberg предположил, что президент РФ Владимир Путин хотел бы провести “парад победы” над Украиной в Полтаве.

“Пусть идет. Я думаю, что он там и останется… под Полтавой. Я был на днях в Полтаве, Харькове, Ахтырке. Я вам скажу, что люди уже не так воспринимаются, как в 2014 году. Они увидели последствия – Донецк, Луганск, – что такое эта “русская весна””, – сказал дипломат.

Он считает, что “никто уже эту “русскую весну” к себе не пустит”.

“Знаете, перед “парадом” российские военные будут чем-то травиться ночью там, где они расположены, или будут убиты и найдены в сарае. То есть не будет уже такого, как Путин думал себе в 2014 году. Я уверен в этом”, – заявил Чалый.

По его словам, чтобы оккупировать территорию, “нужно иметь хотя бы на 40 жителей одного обученного, не просто десантника, а который может удерживать оккупацию”.

“Это должны быть люди, обученные полицейским миссиям. Это надо всю российскую армию завести на территорию Украины. А у них даже такого ресурса нет. Поэтому я этого и не ожидаю, никаких “парадов” Путина в Полтаве не будет”, – объяснил Чалый.

Он подчеркнул, что в случае масштабного вторжения в Украину “убитых россиян будут тысячи как минимум, сразу”.

“В России, даже в этой диктаторской России, авторитарной, это приведет к очень серьезным проблемам”, – прогнозирует дипломат.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами” и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. Россия, в свою очередь, выдвинула требования по гарантиям безопасности, среди которых – нерасширение НАТО “в восточном направлении” и отказ от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. По этим требованиям в середине января 2022 года состоялись переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил 13 января, что в течение суток Белый дом обнародует данные разведки о планах России в отношении Украины. На следующий день ряд западных СМИ, в том числе канал CNN и агентство Reuters, сообщили, ссылаясь на собеседников в Белом доме, что РФ отправила диверсантов на восток Украины для провокации. Источник СМИ говорил, что диверсанты обучены ведению боевых действий в городских условиях.

14 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила: Россия готовит основу для того, чтобы иметь возможность создать предлог для вторжения, “в том числе посредством диверсионной деятельности”.

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