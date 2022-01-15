 

Ученые создали «резиновый» электролит

15.01.2022, 23:24, Новости дня
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Проблема современных аккумуляторов состоит в том, что они при появлении неисправностей или неправильном обращении могут спровоцировать пожар или даже взорваться. Но ученые, похоже, нашли решение.

Создан «резиновый» электролит. Данный материал также активно поддерживает реакцию, способствующую сохранению электрической энергии в батарее. Однако он полностью безопасен, утверждают разработчики.  

Электролит не жидкий и не твердый. Он действительно очень похож на резину. Недавно его представили в стенах Технологического института Джорджии. Произвести такой электролит можно методом полимеризации при низких температурах. То есть, он еще и стоит недорого, утверждают специалисты.



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