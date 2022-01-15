Раскрыта еще одна тайна шумерской цивилизации

Лошадей на территории Месопотамии приручили примерно четыре тысячи лет назад. Но на древних барельефах, которым уже более 4500 лет, видно, что шумеры использовали четвероногих как вьючных животных, запрягали в них свои повозки и даже создавали свои конницы.

Что же это были за животные, если лошадь была еще недоступна? По мнению ученых, внимательно исследовавших изображения, шумеры место лошадей использовали ослов.

К такому мнению пришли исследователи из двух французских вузов, в том числе из университета в Париже. Также это подтверждается результатами раскопок, во время которых находили останки животных. Позже их стали скрещивать с лошадьми, получая уникальное животное – мула.