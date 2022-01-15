 

Раскрыта еще одна тайна шумерской цивилизации

15.01.2022, 23:24, Новости дня
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Лошадей на территории Месопотамии приручили примерно четыре тысячи лет назад. Но на древних барельефах, которым уже более 4500 лет, видно, что шумеры использовали четвероногих как вьючных животных, запрягали в них свои повозки и даже создавали свои конницы.

Что же это были за животные, если лошадь была еще недоступна? По мнению ученых, внимательно исследовавших изображения, шумеры место лошадей использовали ослов.

К такому мнению пришли исследователи из двух французских вузов, в том числе из университета в Париже. Также это подтверждается результатами раскопок, во время которых находили останки животных. Позже их стали скрещивать с лошадьми, получая уникальное животное – мула.



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