 

“Бегал с мечом по кинотеатру”: девушка Ди Каприо рассказала о худшем свидании с актером

15.01.2022, 22:52, Разное
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Камила Морроне, которая является девушкой Ди Каприо, рассказала об одном из свиданий с актером. 23-летняя артистка поведала общественности о худшей в ее жизни встрече с Леонардо в кино. Информация об этом быстро распространилась в социальных сетях.

Худшее свидание

Камила рассказала, что как-то звезда «Титаника» пригласил ее в кинотеатр. Для этого знаменитость арендовал сразу весь зал. Ди Каприо и Морроне смотрели все части «Звездных войн». При этом сам Лео достал световой меч и бегал по залу, изображая борьбу с злодеями. В новости также есть информация о расставании пары, но пока этому нет подтверждений.

Напомним, артисты познакомились в 2017 году на фестивале в Каннах. Тогда Камиле было всего девятнадцать лет. Слухи об отношениях Морроне и Ди Каприо появились в 2018-м. Но подробности стали известны лишь через пару лет. В 2020 году разразилась пандемия, и актер все время проводил с Камилой на карантине.

В июне пара организовала вечеринку по случаю дня рождения актрисы. Леонардо арендовал по этом случаю 43-метровую суперяхту рядом с Малибу. В тот же период Камила делилась в интервью подробностями отношений с Ди Каприо. В том числе Морроне высказалась по поводу разницы в возрасте. Девушка заявила, что она абсолютно не переживает, что Лео старше ее на 23 года.



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