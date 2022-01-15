 

Исхудавшая Полина Гагарина поделилась с поклонниками новой фотографией

15.01.2022, 22:52, Разное
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Известная российская певица, композитор и фотомодель Полина Гагарина шокировала поклонников и журналистов чрезмерной худобой.
Недавно Полина Гагарина вернулась с отдыха и приступила к работе. Вместе с детьми, четырнадцатилетним сыном Андреем и четырёхлетней дочерью Мией, она очень хорошо провела время на Мальдивах. Как призналась певица, ей очень хотелось начать Новый год с интересного и увлекательного путешествия. Тем более что в конце декабря прошлого года состоялся официальный развод между Полиной Гагариной и Дмитрием Исхаковым после семи лет брака.

Звезда решила поделиться счастливыми моментами незабываемого отдыха и в соцсетях разместила несколько фотографий. На одном из фото вокалистка позирует в одном крошечном бикини, на камеру она повернулась спиной. Дотошные фанаты рассмотрели на этом кадре, что Гагарина чересчур исхудавшая и у неё искривлен позвоночник. Ей даже прислали огромное количество комментариев с вопросами о самочувствии.

Врач-нейрохирург и ортопед Владимир Голубев в эксклюзивном комментарии для PopCornNews подтвердил, что это действительно похоже на сколиоз или искривление позвоночника. Однозначного ответа дать нельзя, так как нужны дополнительные исследования, заявил специалист.



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