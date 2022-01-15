 

В Донецкой области насмерть отравились газом три человека, среди них дети – ГСЧС

15.01.2022, 22:46, Новости дня
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“В частном жилом доме предварительно в результате отравления угарным газом (неисправность печного отопления) погибли три человека, из них два ребенка (2013-го и 2016 года рождения), и один человек в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу”, – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что подразделения их ведомства к этому случаю не привлекались.

Также в спасатели сообщили о похожем инциденте в городе Берегово Закарпатской области. Там из-за неисправности газовой колонки насмерть отравились (предварительно) угарным газом три человека.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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