В Донецкой области насмерть отравились газом три человека, среди них дети – ГСЧС

“В частном жилом доме предварительно в результате отравления угарным газом (неисправность печного отопления) погибли три человека, из них два ребенка (2013-го и 2016 года рождения), и один человек в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу”, – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что подразделения их ведомства к этому случаю не привлекались.

Также в спасатели сообщили о похожем инциденте в городе Берегово Закарпатской области. Там из-за неисправности газовой колонки насмерть отравились (предварительно) угарным газом три человека.

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