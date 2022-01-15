 

Зеленский – Андрею Шевченко: Сильнее всего тебя любят в Украине. Поэтому возвращайся работать домой

15.01.2022, 22:46, Новости дня
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“Андрей Николаевич, Шева. Не только вся наша страна, но и вся Европа знает, на какую игру способна команда под твоим руководством. Поэтому пусть это будет только первый клубный блин на нет в начале большой карьеры великого тренера. Верим – не сломаешься, знаем, что станешь еще лучше! И главное. Сильнее всего тебя любят в Украине. Поэтому возвращайся работать домой…” – написал президент в Facebook.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2989600744623615

Контекст:

С июля 2016 года главным тренером сборной Украины был Шевченко. Его единогласным решением избрал исполком футбольной федерации.

Под руководством тренера Шевченко сборная Украины впервые в истории дошла до четвертьфинала чемпионата Европы по футболу. На Евро 2020 в 1/4 финала турнира национальная команда уступила сборной Англии (0:4).

1 августа Шевченко заявил о завершении контракта с УАФ и подтвердил намерение работать клубным тренером.

“Дженоа” объявил о назначении Шевченко 7 ноября 2021 года. На должности главного тренера Шевченко заменил Давиде Баллардини, возглавившего команду в конце 2020 года. 10 ноября “Дженоа” представил Шевченко в качестве нового главного тренера команды. Главная цель перед “Дженоа” – сберечь прописку в Серии А на следующий сезон, отметил тогда наставник. 

Как отмечает Общественное, “Дженоа” под руководством Шевченко получил одну победу в 11 матчах. Сейчас “Дженоа” занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, отмечается на сайте Серии А.

15 января стало известно, что Шевченко уволен с поста главного тренера “Дженоа”. Причина увольнения Шевченко не сообщается, но СМИ писали, что будущее украинца в клубе под вопросом из-за плохих результатов. По информации портала Tuttomercatoweb, во время переговоров о расторжении контракта между клубом и тренерским составом шла речь о €20 млн компенсации для Шевченко и его тренерского штаба.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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