“Даст то, что нужно”. Донецкий “Шахтер” купил у “Аякса” футболиста сборной Бразилии

“Бразилец подписал с клубом контракт до 31 декабря 2026 года. Футболку “Шахтера” игроку вручил директор по футболу Дарио Срна”, – говорится в сообщении.

Срна назвал Нереса “звездным футболистом”, отметив, что бразилец давно был “на карандаше” у донецкого клуба.

“Это индивидуально сильный футболист в игре один в один. Он уже показал свои качества в матчах за “Аякс”. Нерес хорошо играет между линиями, быстрый. Думаю, он сразу же отлично впишется в команду, так как у нас много знакомых ему бразильцев. Уверен, Нерес даст то, что нужно “Шахтеру”, – объяснил директор по футболу.

Сам Нерес в интервью клубной пресс-службе пообещал болельщикам “Шахтера” “полную самоотдачу, желание, голы, ассисты и титулы”.

Контекст:

Нерес родился 3 марта 1997 года в Сан-Паулу (Бразилия), с 2016 года играл за местный клуб “Сан-Паулу”. В январе 2017 года был приобретен “Аяксом” и отыграл за клуб из Амстердама 180 матчей, забил 47 мячей.

Он также является игроком сборной Бразилии, за национальную команду провел семь поединков и забил один мяч.

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