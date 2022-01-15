Мнение: ВГИК как исчезающая величина

(ниже все, кто на фото – не оттуда)

В какой-то критической статье про кино прочитал чрезвычайно удивившее меня замечание, что «во ВГИКе всегда была чрезвычайно слабая актерская школа, и все нормальные актеры в советском, да и в российском кино, всегда были откуда угодно, только не после ВГИКа». Я, естественно, как и большинство далеких от кино людей, никогда не задумывался на тему «кто где учился», просматривая тот или иной фильм; но «по умолчанию» был всегда уверен, что «конечно, они все учились во ВГИКе» – потому что а где ж еще? Понимал, что, НАВЕРНО, есть и исключения – типа кто-то сумел прорваться и через какую-нибудь театральную школу-студию, но ОСНОВА должен быть точно ВГИК! Для народа (а я сам оттуда) – артистом делает ВГИК! Это кузница звезд! Никак иначе и быть не может!

Словом, высказывание показалось мне какой-то ересью. ВГИК! Сто человек на место конкурс каждый год! Со всего Союза ехали талантливые ребята и девчата! Строжайший отбор! ПОНЯТНО, что все ведущие актеры и актрисы должны быть оттуда – это не подлежит обсуждению. Какую только чушь порой не напишут… Да и вообще, сама постановка вопроса какая-то дурацкая; ВГИК был главный, корневой ВУЗ в СССР по подготовке именно актеров кино; как может быть, чтобы по-настоящему известных и знаменитых актеров и актрис кино оттуда не выходило?!

Тем не менее в той статье некий критик сокрушенно (или злорадно?) добавлял – был, мол, всего один «знаменитый курс» на актерском во ВГИКе, аж 1947 года – ну и всё, собственно. Больше не повторялось.

Меня прям заело. Думаю – да как же так? Быть того не может! Решил проверить пяток-десяток своих любимых актеров – из разряда «их знает каждая собака», наугад, как положено в случайной выборке; убедиться, что все высказанное чушь, да и спокойно идти спать…

В общем, засиделся заполночь и проверил гораздо больше. Удивлению моему не было предела…

(Кстати, это может быть неплохим развлечением на вечерок для старперов. Если хотите – не читайте дальше, а попробуйте сделать то же, что и я – со СВОИМИ любимыми актерами СССР и России. Результат вас удивит, обещаю)

Ну и я начал. Вспомнил для начала знаменитую «сладкую парочку» – Папанова и Миронова. Смотрим, кто что закончил:

Анатолий Папанов – ГИТИС.

Андрей Миронов – Щукинское училище. Хм…

Ну ладно. Берем двух других кумиров детства: Олег Даль и Олег Ефремов!

Олег Даль – училище имени Щепкина.

Олег Ефремов – школа-студия МХАТ.

Ладно, опять не повезло. Пойдем дальше по Олегам. Еще два гения актерской игры и кумиры миллионов – Олег Табаков и Олег Борисов: блин, да что такое! Оба – школа-студия МХАТ!

Ладно, пробежимся по бабам. Кто у нас самые гениальные? Конечно, Чурикова! Возьмем еще Доронину. А, ну и Мордюкову – вот это была баба так баба!

Инна Чурикова – училище имени Щепкина.

Татьяна Доронина – школа-студия МХАТ.

Нонна Мордюкова – да, ВГИК!! Но – тот самый курс 1947 года!

Маловато будет, однако. Ищем дальше, по самым любимым и знаменитым. Кто? Евгений Леонов, конечно! Ну и давай второго всесоветского любимца – Броневого. А к ним – Этуша! Наверняка все из ВГИКа!

Владимир Этуш – Щукинское училище.

Леонид Броневой – там вообще экзотика: «В 1950 году окончил Ташкентский театрально-художественный институт имени А. Н. Островского (ныне Государственный институт искусств Узбекистана). Во время учёбы работал диктором на радио, вёл передачи на узбекском языке». Но зато дальше – все по стандарту: В 1953 году поступил сразу на третий курс в Школу-студию им. В. И. Немировича-Данченко при МХАТ СССР имени М. Горького (Москва), которую окончил в 1955 году.

А с Евгением Леоновым – вообще песня: у него в графе «образование» – драматическое отделение Московской экспериментальной театральной студии при Московской областной филармонии! Слышали о таком? И я нет.

Вспомнил еще одного титана советского кино, совершенно несомненного:

Армен Джигарханян – Ереванский театральный институт (поступил туда, потому что во ВГИК его… не приняли). Однако…

А Калягин?! “Здравствуйте, я ваша тетя”?!

Александр Калягин – Щукинское училище…

В изумлении от таких результатов я решил подняться от совсем стариков повыше. Взял еще двух безусловных звезд советского кино – парочку Абдулов-Караченцев.

Александр Абдулов – ГИТИС.

Николай Караченцев – школа-студия МХАТ.

Я заметался. Блин, КТО еще титаны?! Смотрю любимого Олега Янковского, вспомнил любимого актера Тарковского – Солоницына, вдруг вспомнил Костю Райкина – уж он-то не подведет… Нет, Википедия неумолима:

Олег Янковский – Саратовское театральное училище.

Константин Райкин – училище имени Щукина.

Анатолий Солоницын – школа-студия МХАТ.

Еще один гениальный актер Тарковского – Николай Бурляев. Может, он?!

Николай Бурляев – Щукинское училище.

Видали?? Я опять меняю курс. Наверно, все-таки надо искать женщин – во ВГИК набирали по экстерьеру, все самые красивые актрисы СССР должны быть оттуда. Лихорадочно вбиваю своих любимых красоток советского кино – Терехова, Симонова, Гурченко, Неелова; добавляю еще одну «титаншу» – Гундареву. И что?

Маргарита Терехова – школа-студия МХАТ

Евгения Симонова – Щукинское училище

Людмила Гурченко – ВГИК (вот!!!)

Марина Неелова – ЛГИТМиК

Наталья Гундарева – Щукинское училище.

С Гурченко – пока только второе появление ВГИКа в списке! Да как же так?

У меня уже проснулся азарт. Лихорадочно вспоминаю – кого еще проверить? Хотя сама задача себе противоречит: «звезды» – они ведь как раз должны быть из тех, кого вспоминать НЕ НУЖНО, они и так на слуху! Но ладно, вот еще – Ливанов, незабываемые Карлсон и Холмс; Соломин, а точнее – братья Соломины, супергерои 70-х!

Василий Ливанов – Щукинское училище.

Юрий Соломин – училище имени Щепкина.

Виталий Соломин – училище имени Щепкина.

Но уж Никита-то?! Никита Михалков?!

Никита Михалков – заковыристо: сначала три курса Щукинского училища, исключен; потом – ВГИК (ура!), но – режиссерское отделение! Он учился во ВГИКе не на актера, а на режиссера! И так же – еще две суперзвезды советского кино – Басов и Шукшин. Оба закончили ВГИК, но все трое – режиссерский факультет.

Мда…Дальше иду просто наугад:

Евгений Стеблов – Щукинское училище.

Георгий Бурков – вечерняя школа-студия при Пермском театре.

Андрей Мягков – школа-студия МХАТ.

Да, к Мягкову, конечно же, просится Ипполит – прекрасный Юрий Яковлев. Может, он?

Юрий Яковлев. «Во ВГИК его не взяли, сказав, что у него некиногеничная внешность. Закончил Щукинское училище».

Идем – точнее уже бредем – дальше:

Валентина Талызина – ГИТИС.

Александр Збруев – Щукинское училище.

Юрий Богатырев – Щукинское училище.

Александр Ширвиндт – Щукинское училище.

Валентин Гафт – школа-студия МХАТ.

Гафт меня, по сути, добил; если уж и он не из ВГИКа…

Припомнил по ходу еще пару титанов – Алексея Баталова и Ролана Быкова. Разумеется

Алексей Баталов – Щукинское училище.

Ролан Быков – Щукинское училище.

Где же ВГИК… А! Так ведь небось Высоцкий оттуда! И Леонид Филатов – наверняка…

Владимир Высоцкий – школа-студия МХАТ

Леонид Филатов – Щукинское училище.

Валерий Золотухин (добавил с отчаяния, опять мимо) – ГИТИС.

Перечисляю дальше с безнадежностью:

Альберт Филозов – школа-студия МХАТ

Донатас Банионис – театральная студия в Латвии

Александр Кайдановский – Щукинское училище.

Иннокентий Смоктуновский – два года в театральной студии в Красноярске.

Лия Ахеджакова – ГИТИС

Игорь Костолевский – ГИТИС

Но…

Вячеслав Тихонов-Штирлиц (!!) – ВГИК.

Леонид Куравлев – ВГИК.

Уфф! Правда, это всего лишь третье и четвертое появление актерского факультета ВГИКа в моем списке… Охренеешь.

Давайте уж тогда посмотрим – может, в последние, постсоветские годы что-то изменилось? Возьмем свежих суперзвезд российского уже кино. Начнем – с кого? Ну, хотя бы с Елены Яковлевой, знаменитой «интердевочки»:

Елена Яковлева – ГИТИС.

Ну а эти-то, нынешние?! Безруков, Хабенский, Петров, Домогаров, Машков, Евгений Миронов? Вы не поверите – среди них НИ ОДНОГО из ВГИКа!

Сергей Безруков – школа-студия МХАТ

Александр Домогаров – училище имени Щепкина.

Владимир Машков – школа-студия МХАТ

Евгений Миронов – школа-студия МХАТ

Александр Петров – ГИТИС

Константин Хабенский – ЛГИТМиК

Короче, вердикт однозначен: в том, что касается отбора и подготовки действительно ЗВЁЗД КИНО – ВГИК это просто какая-то исчезающая величина. На российском киноолимпе правят бал кто угодно, но в основном – актеры и актрисы не с кино-, а с театральной подготовкой. Можно, видимо, сформулировать даже так: НЕ ХОЧЕШЬ стать звездой кино – поступай во ВГИК!

Удивительно. Даже потрясающе. Никак не ожидал такого результата. И ведь – какая поразительная преемственность! За 70 лет – стабильный уровень: как не умели готовить по-настоящему ярких актеров и актрис – так, получается, и не научились ни на йоту. Сколько там поколений преподавателей сменилось? Пяток-десяток уж точно.

А «уровень ПТУ» не менялся.

Не считал, но по ощущению реальной «кузницей звезд для кино» в СССР-России была и остается школа-студия МХАТ. Почему? Бог весть.

Но, наверно, в философском смысле так и должно было быть. То, что считалось (и я считал) преимуществом ВГИКа – огромный конкурс – то его, видимо, и погубило (и губит посейчас). «Слишком хорошо – тоже нехорошо».

UPD. Евстигнеева забыл!! Позор мне – вот уж кто точно был гением. Но и с ним, как вы понимаете, правило железно подтверждается:

Евгений Евстигнеев – школа-студия МХАТ.