Суд арестовал еще пятерых задержанных по делу хакерской группировки REvil

Тверской районный суд Москвы заключил под стражу на два месяца третьего задержанного по делу хакерской группировки REvil по фамилии Головачук, четвертого по фамилии Хансвяров и пятого — Коротаева. Об этом сообщает объединенная пресс-служба столичных судов в телеграм-канале.

Им вменяют в вину неправомерный оборот средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК), как и заключенным под стражу вечером 14 января предполагаемым участникам группировки REvil Роману Муромскому и Андрею Бессонову.

Накануне в США заявили о причастности одного из задержанных к взлому трубопровода Colonial Pipeline в мае 2021 года. «Мы ожидаем, что они предстанут перед судом», — добавила представитель администрации США.

Накануне ФСБ отчиталась о «ликвидации» инфраструктуры хакерской группировки REvil и задержании ее участников. Задержанные обвиняются в неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК). Силовики изъяли у 14 хакеров 426 млн рублей, включая криптовалюту, 600 тысяч долларов, 500 тысяч евро, 20 автомобилей премиум-класса, технику и криптокошельки.

В ФБР называли REvil ответственной в том числе за крупную атаку на компанию JBS USA — крупного мирового поставщика мяса. Требование выкупа, по данным американских властей, «пришло от преступной организации, вероятно, базирующейся в России». Такие программы, вероятно, применялись при взломе американской системы трубопроводов Colonial Pipeline, утверждают в компании. В итоге в JBS заплатили хакерам 11 млн долларов выкупа.

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