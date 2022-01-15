 

Суд арестовал еще пятерых задержанных по делу хакерской группировки REvil

15.01.2022, 22:43, Разное
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Тверской районный суд Москвы заключил под стражу на два месяца третьего задержанного по делу хакерской группировки REvil по фамилии Головачук, четвертого по фамилии Хансвяров и пятого — Коротаева. Об этом сообщает объединенная пресс-служба столичных судов в телеграм-канале.

Им вменяют в вину неправомерный оборот средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК), как и заключенным под стражу вечером 14 января предполагаемым участникам группировки REvil Роману Муромскому и Андрею Бессонову.

Накануне в США заявили о причастности одного из задержанных к взлому трубопровода Colonial Pipeline в мае 2021 года. «Мы ожидаем, что они предстанут перед судом», — добавила представитель администрации США.

Накануне ФСБ отчиталась о «ликвидации» инфраструктуры хакерской группировки REvil и задержании ее участников. Задержанные обвиняются в неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК). Силовики изъяли у 14 хакеров 426 млн рублей, включая криптовалюту, 600 тысяч долларов, 500 тысяч евро, 20 автомобилей премиум-класса, технику и криптокошельки.

В ФБР называли REvil ответственной в том числе за крупную атаку на компанию JBS USA — крупного мирового поставщика мяса. Требование выкупа, по данным американских властей, «пришло от преступной организации, вероятно, базирующейся в России». Такие программы, вероятно, применялись при взломе американской системы трубопроводов Colonial Pipeline, утверждают в компании. В итоге в JBS заплатили хакерам 11 млн долларов выкупа.

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Источник: Новая газета



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