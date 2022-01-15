 

Google Chrome получил защиту от взлома Wi-Fi роутера

15.01.2022, 22:40, Новости дня
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За последнее время в сети появлялось немало сообщений о взломах Wi-Fi-роутеров и опасных последствиях таких атак для сохранности данных частных лиц и организаций. Будто в ответ на эти новости, компания Google создала специальную защитную функцию в своем фирменном браузере Chrome, благодаря которой моно предотвратить проникновение третьих лиц в свое устройство.

По словам разработчиков, атака роутеров уже воспринимается специалистами по кибербезопасности как отдельный вид хакерских взломов. Проблема стала настолько распространенной, что игнорировать ее больше нельзя.

В данный момент разработчики Chrome не могут гарантировать, что сумеют блокировать все вирусные программы, попадающие на устройства через Wi-Fi.  Но вскоре, благодаря новой функции, будет собрана нужная база данных. И тогда появятся по-настоящему эффективные решения.



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