 

Эксперты предупреждают о рисках, связанных с метавселенной

15.01.2022, 22:40, Новости дня
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Напомним, что впервые идея создания цифрового пространства была озвучена Марком Цукербергом основателем Facebook, который теперь переименован в Meta. Очевидно, потому-то данное пространство и получило название метавселенной.

Несмотря на то, что идея эта еще достаточно свежая, первые реальные шаги по созданию метавселенной уже сделаны, говорят эксперты. Но специалисты также предупреждают о рисках, с которыми придется столкнуться человеческому сообществу.

По мнению психологов, метавселенная вполне может закрыть по домам большую часть человечества. В результате люди не только перестанут общаться друг с другом вживую, но и постепенно переместят всю свою жизнь в виртуальное пространство.



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