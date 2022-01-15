 

Скандалы: Шнуров посвятил песню коммунальному коллапсу в Санкт-Петербурге

15.01.2022, 22:38, Разное
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Основатель группировки «Ленинград» посвятил клип бездействию коммунальных служб в Санкт-Петербурге

Он отразил недовольство работой властей и губернатора города Александра Беглова в строчках новой песни. Съемки соответствующего клипа проводились в одном из дворов в центре Северной столицы, где образовалась огромная куча мусора. На ее фоне музыканты и исполняли композицию, тем самым обращая внимание на одну из главных проблем города. Шнуров также высмеял ответы Смольного на жалобы местных жителей.

«Наверху *** пинали, но взяли трубку, успокоив

В Петербурге — биеннале, инсталляция помоев», — спел общественный деятель.

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С помощью песни и клипа поэт показал, как власти города относятся к выполнению своих обязанностей. Поток недовольства петербуржцев не очищенными от снега и льда улицами захлестнул социальные сети. Однако градоначальник продолжает игнорировать сложившуюся ситуацию. К критике присоединились и представители интеллигенции. Например, актриса Инна Чурикова отметила, что забота о местных жителях является главной обязанностью губернатора.



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