Мнение: Письмо: “Шли дни”

Для самостоятельного разбора.

Анализируйте ситуацию автора, ее позицию в поле, ее ходы.

elizaveta_bam85

Добрый день, Эволюция.

Писала вам дважды письма:

https://evo-lutio.livejournal.com/1461342.html

https://evo-lutio.livejournal.com/1481826.html

Я начала относиться к бывшей жене Ромы – Ирине – с уважением. И не только на словах, почему-то прониклась симпатией, взглянув на неё иначе. Наша жизнь повернулась совсем в иное русло. До этого Рома как-то нет-нет, да скрывал какую-то инфу о детях и Ире, а теперь начал открыто делиться всем, что там происходит.

В нашей семье воцарилась гармония и тепло.

Он уговорил Иру вернуться в наш город, пообещав помочь ей с бизнесом, она сначала согласилась и переехала, но он попросил меня помочь ей, я согласилась, он действительно постоянно в командировках. Ира удивилась,что он предложил мне ей помочь и восприняла, увы, негативно это предложение. Она продолжила свою работу на удаленке, оставшись в городе.

Шли дни.

Раньше Рома относился к моим детям ровно, я бы сказала даже тепло. В последнее время начался негатив. То ли из-за моей значимости недостаточной, то ли из-за отсутствия его детей рядом с ним дома (пока ему не удалось уговорить Иру брать детей к нам домой),то ли потому что мои дети объективно непростые. Но он периодически срывается на то, что они портят что-то в доме, или врут. И они действительно портят и врут. Раньше это не было так обострено, он играл с ними в настольные игры, всячески налаживал контакт. Я понимаю его, ему с ними всё более тяжко становится, и мне ужасно жаль, что он страдает, и что страдают дети.

Изо дня в день он тихонько намекал, что дети невоспитанные и ему тяжело, и возможно им стоит уехать к бабушке.

Состоялся диалог:

Рома:

– я не могу жить в тылу врага. Я хочу жить с тобой, но мне очень тяжело жить с детьми, которые юлят, врут, портят имущество. Я бы и своих выселил при прочих равных. Пусть едут к бабушке.

– Хорошо, но не хотелось бы переводить их из школы в школу, лишний стресс, вижу вариант : сниму жильё на свои деньги поближе к школе, буду жить на два дома.

– нет, это не вариант, надо, чтоб уехала Вика (старшая, поступает в колледж скоро и уезжает к бабушке летом) , а Ваня и Вера увидели, что их ждёт в случае неповиновения. Я устал терпеть. Я на это не подписывался. Когда моя кошка в детстве выражала желание уйти с того места, что я ей обозначил, я злился, и буду злиться всегда, когда кто-то, кто угодно, не хочет делать так, как я хочу.

Мною было принято решение снять за свои деньги квартиру и отселить детей, живя на два дома. На два дома – громко сказано, пока я живу с детьми и кошкой в квартире.

Сейчас идёт 11 день, как мы живём отдельно, он пишет, звонит, я общаюсь крайне приветливо, но только по общему бизнесу, которым по сути занимаюсь я одна,а Рома спрашивает,как идут дела,ибо он полностью занят основной работой. Его это злит, пытается общаться на личные темы, просит нас вернуться, я их не хочу поддерживать, эти темы, мне кажется, если мы вернёмся, начнётся всё то же самое.

Я очень его люблю.

И совершенно не представляю, как разрулить эту историю. Мне кажется, я не нужна ему и дети мои – повод отвязаться, а из чувства вины он просит нас вернуться. У меня есть силы, деньги и возможность жить с моими детьми отдельно, но очень хочется жить с ним вместе. Есть ли в нашей ситуации шанс восстановить нашу семью?

Спасибо.