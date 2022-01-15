Собаки загрызли насмерть ребенка в Тверской области

В деревне Аркатово Тверской области собаки напали на шестилетнего мальчика, ребенок получил смертельные травмы, возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном СУ СКР.

По версии следствия, нападение произошло в на территории огорода дома, где проживал ребенок вместе с мамой. Там же находились огороденные сеткой вольеры для собак.

«Женщина открыла вольеры для их уборки, выпустив при этом не менее 5 собак на территорию огороженного огорода. В это время, оставшийся без присмотра матери мальчик, прошел на огороженную сеткой территорию огорода, где подвергся нападению собак, в результате чего получил многочисленные травмы, в том числе не совместимые с жизнью», – говорится в сообщении ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении матери мальчика, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В рамках возбужденного уголовного дела следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователями устанавливаются все обстоятельства и условия, которые привели к гибели ребенка.

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