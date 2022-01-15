В Казахстане на улицах снимают таблички с упоминанием Назарбаева – СМИ

Так, в Нур-Султане (агентство пишет его старое название Астана) надписи “Фонд Нурсултана Назарбаева” и Nursultan Nazarbayev qory пропали с таблички перед зданием фонда, а в Алматы больше нет указания авторства Назарбаева под его цитатой в зале совещаний в здании полиции.

КазТАГ пишет также, что городские власти пострадавшего во время протестов Алматы, “несмотря на ударные темпы восстановительных работ”, пока не восстановили табличку с именем Назарбаева на одноименном проспекте.

Ссылаясь на своих корреспондентов в Казахстане, “Московский комсомолец” сообщает 15 января, что в Алматы на проспекте Назарбаева сняли все таблички с именем первого президента.

Агентство КазТАГ отмечает, что жители Казахстана зарегистрировали петицию, в которой, помимо переименования столицы страны обратно в Астану, просят “во всех городах дать улицам имени Назарбаева нейтральные названия”.

Контекст:

Назарбаев бессменно возглавлял Казахстан в течение пяти президентских сроков – с апреля 1990 года до своей отставки в марте 2019 года. После ухода с президентского поста он сохранил за собой должность главы правящей партии “Нур Отан”, о передаче которой Токаеву объявил только в ноябре 2021 года, и пост главы Совета безопасности Казахстана, с которого Токаев его сместил 5 января.

В Казахстане поддерживался культ личности Назарбаева, ему присвоен титул елбасы – “лидера нации”.

Одно из требований митингующих в Казахстане со 2 января: “Старик, уходи” – полный уход Назарбаева из власти.

СМИ писали, что во время протестов политик с семьей покинул страну, однако 8 января его пресс-секретарь заявил, что Назарбаев находится в столице Казахстана и оказывает поддержку Токаеву.

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