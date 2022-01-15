Мнение: Эзопом по вакцинаторам!

Фейсбук приучает к новоязу. У рептилоидов не забалуешь! Но, с другой стороны – кто, как не мы, поколениями приучены выражать всё, что “нельзя”, эзоповым языком и между строк?! Вот – блестящий образчик новояза у Вадима Гончарова в его блоге В ФЕЙСБУКЕ:

“Некоторые очень простые вещи постоянно приходится повторять.

1. Я против принудительной установки антивирусного программного обеспечения на ноутбуки не потому, что разбираюсь в ПО, а потому, что против принудительности. Я полагаю, что каждый взрослый совершеннолетний дееспособный владелец компьютера способен сам решить, какое программное обеспечение ему нужно.

2. Я слышал, что специалисты уважаемой российской фирмы антивирусного ПО “Конторский” разработали исключительно высокоэффективный продукт, предотвращающий вероятность заражения компьютера вирусами в среднем на 146%, согласно их же исследованиям. Если он до сих пор не сертифицирован всемирной компьютерной ассоциацией, то причиной тому только зависть и происки конкурентов. И да, я в курсе, что в ремонтных компьютерных службах на столах валяются исключительно ноутбуки без установленного своевременно обновлённого (не реже, чем раз в 3 месяца) антивирусного ПО. Нет, это меня не убеждает в необходимости принудительной установки их софта.

3. Да, я знаю, что заражённые компьютеры пересылают вирусы на другие устройства, и вирусы наиболее опасны именно для древних устройств, куда нельзя загрузить свежий антивирусный софт. Да, я в курсе, как вирусы способны организовать коллапс всей технической инфраструктуры. Нет, я не ставлю свою мнимую свободу (всё равно, я не могу проконтролировать, что эти милые люди из майко-гугло-мета-софтов заканчивают на мой комп через сеть прямо в эту минуту) выше общественной технобезопасности. Боже упаси!

4. Да, я верю экспертам! Просыпаюсь с утра и верю. А какие у меня варианты? Знал я как-то человека, открыто не поверившего экспертам. Хороший был человек, но повторять его подвиг как-то не тянет.

5. Почему же я тогда не хочу поддержать принудительную установку замечательного отечественного софта на свой компьютер и принудительное же периодическое его обновление?

Да потому, что я сам, блин, Эксперт. Прямо с большой буквы “Э”. Не по софту, а по принудительности! Принудительность – это не про IT, а про политику. И если позволить этой самой принудительности распространиться за пределы самого необходимого минимального минимума, она тут же нас всех и съест, прямо вместе с компьютерами, и не подавится!

Так что, не сметь, блин, тут командовать, неучи мракобесные!

Или вы, сцуко, науке (политической) не верите?!!” (ВАДИМ ГОНЧАРОВ)

Ну что, исчерпывающе. И я тоже резко против принудительности во всем, что касается антивирусного ПО. Но пасаран!

Тем более, что они уже полностью изготовились начать колоть и детей.