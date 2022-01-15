 

В YouTube появится функция «умной» загрузки видеороликов

15.01.2022, 21:56, Новости дня
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Что-то очень похожее уже работает в YouTube Music, поясняют специалисты. Теперь сервис заявил о внедрении так называемых умных загрузок и в сфере видеоконтента.

Речь идет о возможности загрузить в автоматическом режиме до двух десятков видеороликов, которые замет можно будет просматривать даже без подключения к Интернету.  

20 видео – это недельная норма, говорят представители сервиса. Функция будет работать автоматически, если есть подключение в Wi-Fi. Однако на первых порах возможность использовать ее будет только у тех, кто использует дорогие пакеты Wi-Fi. Очевидно, со временем это будет общедоступная функция, как это произошло с аудиоконтентом. Кстати, для запуска понадобится последняя версия Android.



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