В YouTube появится функция «умной» загрузки видеороликов

Что-то очень похожее уже работает в YouTube Music, поясняют специалисты. Теперь сервис заявил о внедрении так называемых умных загрузок и в сфере видеоконтента.

Речь идет о возможности загрузить в автоматическом режиме до двух десятков видеороликов, которые замет можно будет просматривать даже без подключения к Интернету.

20 видео – это недельная норма, говорят представители сервиса. Функция будет работать автоматически, если есть подключение в Wi-Fi. Однако на первых порах возможность использовать ее будет только у тех, кто использует дорогие пакеты Wi-Fi. Очевидно, со временем это будет общедоступная функция, как это произошло с аудиоконтентом. Кстати, для запуска понадобится последняя версия Android.