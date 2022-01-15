На рынок выйдет видеокарта Radeon RX 6500 XT с базовой ценой 200 долларов

Новую видеокарту Radeon RX 6500 XT эксперты называют настоящим спасением для геймеров, которым не нужны наивысшие показатели. Также она подойдет для пользователей, не желающих тратить много денег на приобретение одного видеоускорителя.

По предварительным данным, видеокарта выйдет с базовой ценой 200 американских долларов. Производитель также обещает, что наценка в розничных сетях будет минимальной.

Продажи должны начаться 19 января, то есть, на будущей неделе. По словам аналитиков рынка, Radeon RX 6500 XT должна стать самым дешевым вариантом среди всех современных аналогов, выпущенных в Nvidia или AMD. Впрочем, эксперты прогнозируют в дальнейшем постепенное снижение розничных цен на видеокарты.