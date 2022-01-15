 

Мнение: Почему миротворцы вернулись из Казахстана?

15.01.2022, 21:40, Разное
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Завершился вывод российского миротворческого контингента из Казахстана в рамках миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

А ведь когда российские солдаты и офицеры полетели в Казахстан, на весь интернет стоял ор: «Шестое января две тысячи двадцать второго года – день, когда началась война. Да, сегодня она началась. Путин принял решение о переустройстве миропорядка в регионе. И уже начал его. Возрождение нового Варшавского блока, строение Четвертого Рейха с его последующей эскалацией – все это началось сегодня ночью с Казахстана. Система, последнее десятилетие все же старавшаяся сохранять баланс, пришла в движение. Геополитические сдвиги начались. Война теперь неизбежна». Или  «Кстати, россияне, теперь вы все официально оккупанты. И, да, готовьтесь. Скоро военкомат, шинель, этот марш не смолкал на перронах, аллюр три креста. Интернациональный долг по помощи всем возможным братским народам. Мои поздравления&raquo;.

А миротворцы вязли и вернулись.

Потому что Путин принял решение назло пропагандистам, что орали на весь интернет, что «война теперь неизбежна»?

И теперь можно с новыми силами орать, что три тысячи российских солдат и офицеров потренировались в стремительной переброске за тысячи верст от мест дислокации? А сейчас  начнут  готовиться к десантированию на киевский Крещатик?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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