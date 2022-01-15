 

Кадыров поручил удалить враждебные сообщения в адрес ингушей в соцсетях

15.01.2022, 21:28, Новости дня
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Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил удалить любые враждебные высказывания в адрес представителей Ингушетии в соцсетях, сообщил министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«Главой Чеченской Республики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым дано поручение нашему министерству по национальной политике, внешним связям, печати и информации довести до каждого, кто трудится на пути Первого Президента ЧР Ахмата-Хаджи Кадырова, будь то любая организация, житель республики, министерство или же религиозное объединение, удалить любое враждебное высказывание в адрес представителей ингушского народа», – сообщил Дудаев в Instagram, передает РИА «Новости».

По его словам, «с сегодняшнего дня начинается новая страница в истории взаимоотношений двух братских народов».

Кадыров 12 января выступил с обращением к ингушскому народу и попросил предъявить ему обоснованные обвинения в течение трех дней. 11 ноября в Сети появилось видео, на котором в приграничном с Чечней ингушском поселении Даттых Сунженского района тяжелая техника проводит ремонтные работы. Опубликовавший ролик пользователь Facebook Магомед Пидиев назвал это «очередной провокацией соседей», а после в Сети заговорили о том, что техника принадлежит ГУ «Чеченавтодор», а также о том, что она якобы может изменить течение русла реки Фортанги.

Позже глава региона сообщил, что в его адрес так никто и не выступил, и «у него нет никаких проблем с Ингушетией».



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