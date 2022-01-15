Глава МИД Канады на следующей неделе посетит Украину

“На протяжении всей своей истории Канада играла важную роль в создании и поддержании основанного на правилах международного порядка, который играет важную роль в сохранении глобального мира и безопасности. Когда эти правила оспариваются, Канада должна встать и работать со своими союзниками, чтобы предотвратить их ухудшение”, – говорится в сообщении.

Жоли отправится в Европу, чтобы “подтвердить твердую поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины”, отметили в пресс-службе.

“Встречи министра будут основываться на предыдущем и текущем взаимодействии Канады, в том числе с НАТО и ОБСЕ, и будут посвящены агрессии России и продолжающимся дестабилизирующим действиям в Украине и вокруг нее. Министр Жоли подчеркнет важность коллективной безопасности и ее роль в поддержании суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Министр Жоли будет опираться на прочные отношения Канады со своими европейскими коллегами и работать над укреплением международного сотрудничества для продвижения демократии и прав человека на международном уровне”, – проинформировали в правительстве.

Министр планирует встретиться с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной, а также с военнослужащими вооруженных сил Канады, задействованными в операции UNIFIER.

“Концентрация российских войск и техники в Украине и вокруг нее ставит под угрозу безопасность во всем регионе. Эти агрессивные действия необходимо сдерживать. Канада будет работать со своими международными партнерами, чтобы поддерживать основанный на правилах международный порядок и защищать права человека и достоинство украинцев”, – заявила Жоли.

Кроме Украины, глава МИД Канады посетит также Францию и Бельгию.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами” и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. Россия, в свою очередь, выдвинула требования по гарантиям безопасности, среди которых – нерасширение НАТО “в восточном направлении” и отказ от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. По этим требованиям в январе состоялись переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил 13 января, что в течение суток Белый дом обнародует данные разведки о планах России в отношении Украины. На следующий день ряд западных СМИ, в том числе канал CNN и агентство Reuters, сообщили, ссылаясь на собеседников в Белом доме, что РФ отправила диверсантов на восток Украины для провокации. Источник СМИ говорил, что диверсанты обучены ведению боевых действий в городских условиях.

14 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила: Россия готовит основу для того, чтобы иметь возможность создать предлог для вторжения, “в том числе посредством диверсионной деятельности”.

Сообщения о возможных провокациях со стороны России, в которых могут обвинить Украину, опубликовала и украинская разведка.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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