 

“Тусуюсь с пацанами”. Дорофеева показала голого мужа в постели

15.01.2022, 21:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Тусуюсь с пацанами”, – подписала она снимок, на котором отметила Дантеса и американского актера Мэттью Макконахи, книга которого “Зеленый свет” в раскрытом виде лежала на постели.

Пятую точку мужа 31-летняя Дорофеева закрыла смайлом с очками.

Скриншот: nadyadorofeeva / Instagram
Контекст:

Дорофеева родилась 21 апреля 1990 года в Симферополе. Окончила заочное отделение Московского государственного института культуры. В 2010-м она переехала в Киев.

С декабря 2010 года по март 2020 года Дорофеева была участницей украинской группы “Время и Стекло”, выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом). В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип.

Дорофеева и Гудков женаты с 2015 года. Детей у пары нет.

Макконахи родился 4 ноября 1969 года в Техасе. Он начал сниматься в 1991 году, будучи студентом. Актер известен по ролям в фильмах “Линкольн для адвоката”, “Киллер Джо”, “Интерстеллар”, “Джентльмены”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.01 / Телеведущая Лера Кудрявцева заболела коронавирусом

19.02 / Степанов вылетел в Индию – контролировать отправку первой партии вакцины в Украину и договариваться о поставке новых

07.10 / Латвия планирует провести крупную международную конференцию по Крыму

06.05 / Украина пожаловалась на «злоупотребление» площадкой ООН со стороны России

28.06 / В Вашингтоне назвали “неаккуратной” публикацию NYT о России и талибах

12.10 / Глава ВОЗ потребовал прекратить «аморальную и несправедливую» ревакцинацию от COVID

22.11 / Москвича приговорили за стрельбу по автобусу

26.04 / Кроссовер Kia Sportage нового поколения показан на видео

03.01 / В мире: Турция хочет заработать на сделке Москвы и Вашингтона

05.10 / Жена Арфуша: Наши отношения зашли в тупик

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика