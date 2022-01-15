Западу уже сейчас следовало бы применить против России часть планируемых “адских” санкций – Чалый

Речь об этом зашла после вопроса журналистки, не следовало ли бы Соединенным Штатам перед переговорами с РФ сначала вынудить российскую сторону к деэскалации.

“Это хороший вопрос. Я считаю, что такой подход был бы более результативным по отношению к России. К примеру, если говорим о санкциях “адских”, останавливающих, то нужно уже не говорить о них, а применить часть этого пакета для того, чтобы продемонстрировать решительную настроенность. Да, как делает [президент РФ Владимир] Путин”, – сказал дипломат.

Он выразил сожаление, что “в странах Запада, как демократиях, а не авторитарных режимах, процедуры сложнее, и им нужно больше времени для такой позиции и политики”.

“Россия может действовать более активно и быстро… Но с другой стороны, я думаю, приходит осознание, что надо действовать на опережение. Не ждать, когда будет вторая, горячая фаза, эскалация и полномасштабная война в Европе, а предпринять шаги прямо сейчас. Я думаю, что еще психологически такого перелома не произошло”, – объяснил Чалый.

12 января на сайте Сената США опубликовали Defending Ukraine Sovereignty Act of 2022 – проект закона о санкциях, которые предлагают наложить на РФ в случае, если правительство России или его союзники примут решение об “эскалационных военных операциях или другой дестабилизирующей агрессии против Украины”.

Документ предлагает ввести санкции, в частности, против Путина, премьер-министра РФ Михаила Мишустина, главы министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова и начальника Генштаба вооруженных сил РФ Валерия Герасимова. Речь идет о блокировке и запрете всех операций с активами на территории США для лиц, которые попадут в санкционный список, запрете на въезд в США. Кроме того, в законопроекте предусмотрены санкции против газопровода “Северный поток – 2” и предлагается увеличить военную помощь США Украине.

В Кремле заявили, что введение санкций США против Путина расценят как разрыв отношений.

Контекст:

17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении” и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Вечером 10 января в Женеве завершились переговоры США и России по требованиям Москвы относительно “гарантий безопасности”. Американская делегация во время переговоров выдвинула претензии России в связи со стягиванием российских войск к российско-украинской границе. Замгоссекретаря США Венди Шерман, которая возглавляла делегацию США, после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению. Она также сообщила, что российская сторона на переговорах не дала прямого ответа на вопрос, готова ли она к деэскалации ситуации на границе с Украиной.

В МИД РФ заявили о категорическом отсутствии прогресса на переговорах с США в вопросе членства Украины в НАТО.

12 января в Брюсселе состоялась первая за два с половиной года встреча Совета Россия – НАТО.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг после заседания заявил, что на встрече РФ высказала требования остановить вступление новых стран в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы.

Генсек подчеркнул, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только этой страной и 30 странами – членами Альянса. Столтенберг сказал, что Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Шерман по итогам заседания отметила, что Россия не дала обязательств по деэскалации, однако и не заявила, что ее не будет. По ее словам, США и союзники по Альянсу четко дали понять РФ, что “не захлопнут дверь политики открытых дверей НАТО”. Перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия, подчеркнула замгоссекретаря США.

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