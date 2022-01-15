Мнение: Спутник в Сан-Марино, тотальная вакцинация в Европе и причастность США к началу коронавируса

1. Весьма наглядный график эффективности российской вакцины «Спутник V» на примере Сан-Марино. Весной прошлого года эта страна была почти поголовно привита Спутником. Обещанные полгода вакцина действовала отменно – не только смертность, но даже и заболеваемость держалась вблизи нуля. Рост заболеваемости пошёл только этой зимой, так как срок действия первой прививки подошёл к концу, и так как в страну пришли новые, более заразные штаммы ковида.

2. Пока в России, – спасибо любителям псевдонауки и левым партиям, – дела с вакцинацией по-прежнему движутся медленно (привит 51% населения), в странах Европы продолжают двигаться в сторону тотального прививания.

Во Франции больше не будут принимать ПЦР и справки о перенесённом ковиде:

https://lenta.ru/news/2022/01/13/vaccine_certificate/

На фоне роста числа заболевших коронавирусом власти Франции решили заменить санитарные пропуска для граждан на вакцинные. Об этом сообщает La Tribune.

По информации издания, Сенат Пятой республики большинством голосов одобрил принятие соответствующего законопроекта. Отмечается, что за законопроект проголосовали 249 сенаторов, против — 63. До этого документ уже приняли в первом чтении в Национальном собрании.

Согласно закону, вакцинный пропуск будет требоваться для посещения большинства общественных мест, а также в поездах дальнего следования. При этом сертификат в стране можно будет получить только после прививки от COVID-19, отрицательный тест или факт перенесенного заболевания не будет основанием для этого.

В Британии компании лишают антипрививочников зарплаты:

https://lenta.ru/news/2022/01/10/bezzarp/

Британская IKEA оставит непривитых сотрудников без зарплаты. Компания урезала больничные для невакцинированных работников, которым приходится находиться на самоизоляции из-за тесного контакта с заболевшими коронавирусом, более чем в четыре раза. Об этом сообщает Daily Mail.

Представители ритейлера сообщили, что таким сотрудникам будут платить лишь пособие по болезни в размере 96,35 фунтов стерлингов (9822 рубля) в неделю вместо средней зарплаты сотрудника, которая составляет 400 фунтов стерлингов (40776 рублей) в неделю до вычета налогов. Таким образом IKEA, наряду с супермаркетом Morrisons и коммунальной компанией Wessex Water, решили бороться с непривитыми сотрудниками.

3. США долгое время пытались доказать, что китайцы якобы создали вирус ковида искусственно и потому должны понести за это ответственность. Однако если верить данным, которые накопали американские расследователи, у американцев самих рыло в пушку, и ещё неизвестно, к кому в этой ситуации больше вопросов:

https://lenta.ru/news/2022/01/11/ecohealth/

Специалисты американской неправительственной организации EcoHealth Alliance занимались исследованиями коронавирусов в нескольких лабораториях на территории США, а также в китайском Ухане перед тем, как там произошла первая вспышка инфекции. Об этом стало известно организации Project Veritas (Проект «Истина»), передает портал OpIndia.

Группе расследователей удалось установить, что еще в марте 2018 года EcoHealth Alliance обратилась к Управлению перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) с просьбой профинансировать научные исследования коронавирусов, переносимых летучими мышами. Ведомство отклонило данный запрос, посчитав, что подобная работа может быть слишком опасной и нарушит введенный ранее запрет на проведение исследований, направленных на усиление способностей различных вирусов.

Несмотря на это, Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний США (NIAID), возглавляемый доктором Энтони Фаучи, позже одобрил данный проект, и ученые приступили к исследованиям, в том числе в Уханьском институте вирусологии в Китае. Таким образом, считает Project Veritas, американские специалисты могут быть причастны к созданию нового вируса и началу пандемии.

Так, организация ссылается на письмо некоего майора Джозефа Мерфи, работающего в DARPA, которое оказалось в распоряжении расследователей. В нем эксперт утверждает, что SARS-CoV-2 изначально представлял собой созданную США рекомбинантную вакцину для летучих мышей или ее вирус-предшественник. Он также отмечает, что все детали программы по работе над вирусом были скрыты после того, как инфекция начала распространяться по миру.

При этом Фаучи ранее под присягой заявлял Конгрессу США, что его ведомство никогда подобными исследованиями не занималось. В то же время возглавляющий EcoHealth Alliance Питер Дашак стал одним из первых ученых, который отверг теорию о том, что к пандемии коронавируса привела утечка из уханьской лаборатории. Кроме того, он входил в состав группы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая была направлена в Китай для установления происхождения коронавируса.

В сентябре прошлого года журнал Intercept со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении материалы сообщил, что США активно спонсировали изучение коронавирусов на территории Китая. Уточнялось, что всего на эти цели в 2014-2019 годах было выделено более 3 миллионов долларов.