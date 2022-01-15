 

Как сочетать маникюр с кольцами: советы нейл-мастеров

15.01.2022, 20:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Если использовать разнообразные кольца, которые являются модными аксессуарами, то можно сделать более интересным и оригинальным повседневный образ. Звезды и мастера маникюра показывают, как можно удачно сочетать нейл-арт с такими украшениями.

Безусловно, что будет более оригинально смотреться маникюр с кольцами на пальцах. Также у тех, кто хочет сделать образ более интересным, есть возможность поэкспериментировать с различными фактурными и цветовыми акцентами. Все это поможет самовыразиться без лишних слов.

Давайте рассмотрим, как можно модно совмещать маникюр с кольцами.

Нежное сочетание

Стоит подметить, что разные украшения для ногтей – это одна из главных тенденций 2022 года. Мастера советуют комбинировать массивные кольца с цепочками на ногтях. Такое сочетание будет необычным и роскошным.

Сдержано, минималистично и изящно

Если вам нравится минималистичный стиль, то попробуйте соединить такого рода украшения с лаконичным нейл-артом. Идеальный вариант – светящийся рассыпанный глитер на нейтральном фоне и элегантные золотые колечки.

Праздник вокруг

Безусловно, что могут быть уместны и яркие миксы. Попробуйте поэкспериментировать с неоновым покрытием разного цвета и оригинальными украшениями, которые поражают своей яркостью.

Однотонный стиль

Всегда в тренде будет однотонный маникюр. Его можно дополнить разнообразными кольцами.

Классика остается

При подборе украшения лучше делать маникюр в классических тонах – песочном, бежевом и прочих. В таком случае и минималистичные, и массивные кольца будут хорошо смотреться на пальцах.

Привет из 90-х

Для летнего образа идеально подойдет цвета жевательной резинки вместе с разнообразными кольцами.

Полет фантазии

Если вы любите креатив, то обратите внимание на комбинацию нетипичных форм колец и абстрактного маникюра.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.01 / Мнение: О проблеме доступной картошки

27.01 / За пять тысяч лет до Газпрома

16.09 / Иностранное вмешательство в выборы

25.11 / Мнение: Новые “Грады” на Донбассе

28.07 / Мнение: Еще одна история Отечественной войны 1812 года

13.12 / «Просто я умею проходить сквозь стены»

07.04 / Мнение: Нетелепаты

14.04 / Мнение: Беспартийные встречи с беспартийным автором!

28.01 / Мнение: Паническая атака

31.07 / «Мокренькую» Каменских в черном бикини назвали слишком горячей для соцсетей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика