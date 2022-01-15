Как сочетать маникюр с кольцами: советы нейл-мастеров
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Если использовать разнообразные кольца, которые являются модными аксессуарами, то можно сделать более интересным и оригинальным повседневный образ. Звезды и мастера маникюра показывают, как можно удачно сочетать нейл-арт с такими украшениями.
Безусловно, что будет более оригинально смотреться маникюр с кольцами на пальцах. Также у тех, кто хочет сделать образ более интересным, есть возможность поэкспериментировать с различными фактурными и цветовыми акцентами. Все это поможет самовыразиться без лишних слов.
Давайте рассмотрим, как можно модно совмещать маникюр с кольцами.
Нежное сочетание
Стоит подметить, что разные украшения для ногтей – это одна из главных тенденций 2022 года. Мастера советуют комбинировать массивные кольца с цепочками на ногтях. Такое сочетание будет необычным и роскошным.
Сдержано, минималистично и изящно
Если вам нравится минималистичный стиль, то попробуйте соединить такого рода украшения с лаконичным нейл-артом. Идеальный вариант – светящийся рассыпанный глитер на нейтральном фоне и элегантные золотые колечки.
Праздник вокруг
Безусловно, что могут быть уместны и яркие миксы. Попробуйте поэкспериментировать с неоновым покрытием разного цвета и оригинальными украшениями, которые поражают своей яркостью.
Однотонный стиль
Всегда в тренде будет однотонный маникюр. Его можно дополнить разнообразными кольцами.
Классика остается
При подборе украшения лучше делать маникюр в классических тонах – песочном, бежевом и прочих. В таком случае и минималистичные, и массивные кольца будут хорошо смотреться на пальцах.
Привет из 90-х
Для летнего образа идеально подойдет цвета жевательной резинки вместе с разнообразными кольцами.
Полет фантазии
Если вы любите креатив, то обратите внимание на комбинацию нетипичных форм колец и абстрактного маникюра.
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