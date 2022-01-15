Как сочетать маникюр с кольцами: советы нейл-мастеров

Если использовать разнообразные кольца, которые являются модными аксессуарами, то можно сделать более интересным и оригинальным повседневный образ. Звезды и мастера маникюра показывают, как можно удачно сочетать нейл-арт с такими украшениями.

Безусловно, что будет более оригинально смотреться маникюр с кольцами на пальцах. Также у тех, кто хочет сделать образ более интересным, есть возможность поэкспериментировать с различными фактурными и цветовыми акцентами. Все это поможет самовыразиться без лишних слов.

Давайте рассмотрим, как можно модно совмещать маникюр с кольцами.

Нежное сочетание

Стоит подметить, что разные украшения для ногтей – это одна из главных тенденций 2022 года. Мастера советуют комбинировать массивные кольца с цепочками на ногтях. Такое сочетание будет необычным и роскошным.

Сдержано, минималистично и изящно

Если вам нравится минималистичный стиль, то попробуйте соединить такого рода украшения с лаконичным нейл-артом. Идеальный вариант – светящийся рассыпанный глитер на нейтральном фоне и элегантные золотые колечки.

Праздник вокруг

Безусловно, что могут быть уместны и яркие миксы. Попробуйте поэкспериментировать с неоновым покрытием разного цвета и оригинальными украшениями, которые поражают своей яркостью.

Однотонный стиль

Всегда в тренде будет однотонный маникюр. Его можно дополнить разнообразными кольцами.

Классика остается

При подборе украшения лучше делать маникюр в классических тонах – песочном, бежевом и прочих. В таком случае и минималистичные, и массивные кольца будут хорошо смотреться на пальцах.

Привет из 90-х

Для летнего образа идеально подойдет цвета жевательной резинки вместе с разнообразными кольцами.

Полет фантазии

Если вы любите креатив, то обратите внимание на комбинацию нетипичных форм колец и абстрактного маникюра.