Британская эксперт Соня Хан перечислила основные симптомы рака кишечника

Британская эксперт по медицине Соня Хан недавно дала интервью одному из зарубежных изданий, в рамках которого перечислила основные признаки, свидетельствующие о наличии у человека рака кишечника. Среди прочих фармацевт назвала неожиданный симптом, проявляющийся на коже.

Врач-фармацевт Соня Хан, представляющая авторитетную компанию Medicine Direct (Великобритания), напомнила, что онкологическое заболевание кишечника зачастую вызывает ощущение усталости у людей без очевидной причины, что обусловлено появлением ввиду недостаточного насыщения железом анемии. Кроме того, у больного, страдающего раком кишечника, могут быть уплотнения в области желудка или заднего прохода. При этом у определенных людей может произойти побледнение кожного покрова. “Кожа будет выглядеть бледной, что может быть еще одним явным признаком рака кишечника. Если вы заметили какой-либо из этих симптомов и не можете объяснить, почему они возникли, вам следует поговорить со своим врачом”, – добавила медик.

Наличие рака кишечника способно проявляться и в ряде других признаков: например, появившаяся в стуле кровь или изменение в привычном режиме работы органа. К последним можно отнести появление жидкого стула, более частого мочеиспускания или запора. Также о вероятном заболевании могут сигнализировать комок в полости живота или заднего прохода либо ощущение необходимости напрягаться для испражнения даже после того, как кишечник опустошен.

Источник: www.medikforum.ru