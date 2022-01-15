 

Британская эксперт Соня Хан перечислила основные симптомы рака кишечника

15.01.2022, 20:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Британская эксперт по медицине Соня Хан недавно дала интервью одному из зарубежных изданий, в рамках которого перечислила основные признаки, свидетельствующие о наличии у человека рака кишечника. Среди прочих фармацевт назвала неожиданный симптом, проявляющийся на коже.
Врач-фармацевт Соня Хан, представляющая авторитетную компанию Medicine Direct (Великобритания), напомнила, что онкологическое заболевание кишечника зачастую вызывает ощущение усталости у людей без очевидной причины, что обусловлено появлением ввиду недостаточного насыщения железом анемии. Кроме того, у больного, страдающего раком кишечника, могут быть уплотнения в области желудка или заднего прохода. При этом у определенных людей может произойти побледнение кожного покрова. “Кожа будет выглядеть бледной, что может быть еще одним явным признаком рака кишечника. Если вы заметили какой-либо из этих симптомов и не можете объяснить, почему они возникли, вам следует поговорить со своим врачом”, – добавила медик.

Наличие рака кишечника способно проявляться и в ряде других признаков: например, появившаяся в стуле кровь или изменение в привычном режиме работы органа. К последним можно отнести появление жидкого стула, более частого мочеиспускания или запора. Также о вероятном заболевании могут сигнализировать комок в полости живота или заднего прохода либо ощущение необходимости напрягаться для испражнения даже после того, как кишечник опустошен.

Источник: www.medikforum.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.01 / От помады с лепестками роз до пудры из воды: бьюти-дайджест недели

27.07 / Алексиевич о борьбе с Лукашенко: Приходит время женщин

02.03 / Ученые обнаружили связь между депрессией и риском язвенной болезни

25.09 / Мнение: О тайном источнике прогнозов Соловья про «уход Путина»

08.01 / Впервые за несколько лет Путин встретил Рождество рядом с домом

16.02 / 71-летнего Михаила Боярского госпитализировали в больницу

23.05 / Подчеркиваем бюст, шею и лицо: все, что нужно знать о декольте обладательницам размера плюс-сайз

01.03 / Межконтинентальные баллистические ракеты Америки стареют. А нужны ли они ей ещё?

11.05 / Анджелина Джоли о детях и отношениях с мужчинами: “Я уже давно одна”

12.11 / Кристина Асмус рассказала от тяжелом детстве из-за буллинга

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика