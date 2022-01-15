 

Андрей Кончаловский в день рождения сына попросил его снимать комедии

15.01.2022, 20:38, Разное
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Андрей Кончаловский поздравил своего сына Егора с днем рождения, которому исполнилось 56 лет. По словам режиссера, его наследнику стоит попробовать снимать комедии.
Андрей Кончаловский отметил хорошее чувство юмора своего сына. Благодаря ему он с легкостью сможет снимать комедийные фильмы. При этом ему стоит помнить, что снимать в таком жанре сложно, так как рассмешить зрителя удается не каждому, ведь легче всего вызвать у человека чувство страха или заставить его плакать. Режиссер уверен, что Егор Кончаловский является трудоспособным человеком, поэтому сможет справиться с любой задачей. Свой пост супруг Юлии Высоцкой дополнил детским снимком с именинником, на котором он запечатлен с ложкой в руке и широкой улыбкой.

Стоит отметить, что у Андрея Кончаловского семеро детей. Самый старший наследник решил пойти по стопам своего родителя и добился успеха в кинематографе, пишет издание «ГлобалМСК.ру».



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