“Вау”, “Роскошная”. Дочь Белуччи и Касселя прогнулась и засветила грудь в облегающем платье-бюстье

17-летняя Дева позировала, лежа на софе.

“Залечь на дно”, – подписала она снимок, который за один час после появления в соцсети набрал больше 35 тыс. лайков.

“Роскошная”, – прокомментировала фото модели polina_polyusis.

“Да, люди, у нас тут официально – самая красивая девушка в мире!” – написал пользователь s.y.d._yachts_arts_architecure.

“Вау”, – отреагировала anniimarie_.

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Публикация от Deva Cassel (@d.casseluxxi)

Контекст:

Дева Кассель родилась 12 сентября 2004 года в Риме. Она старшая дочь Белуччи и Касселя. Дебют Девы как фотомодели состоялся осенью 2020 года, когда ее фото впервые было опубликовано на обложке Elle. Тогда она позировала в наряде от итальянского модного дома Dolce&Gabbana.

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