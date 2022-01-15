 

Мнение: Чистка Назарбаевых

15.01.2022, 20:28, Разное
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Чистка Назарбаевых

Супруг Алии Назарбаевой, младшей дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, – Димаш Досанов – покинул пост генерального директора, председателя правления казахстанской государственной компании "КазТрансОйл".
"В соответствии с решением Совета Директоров АО "КазТрансОйл" от 14 января 2022 года досрочно были прекращены полномочия Досанова Д.Г. в качестве Генерального директора (председатель правления) АО "КазТрансОйл", согласно поданного заявления", – говорится в сообщении фонда "Самрук-Казына".
Фонд – акционер КМГ, который в свою очередь является акционером "КазТрансОйла".
Фонд сообщил, что с этой же даты досрочно были прекращены полномочия Кайрата Шарипбаева в качестве председателя правления АО "Национальная компания "QazaqGaz" (прежнее название – "КазТрансГаз"), акционером которой он является. Шарипбаева казахстанские СМИ называют вторым мужем старшей дочери экс-президента депутата мажилиса (нижняя палата) парламента Дариги Назарбаевой.
В четверг Алия Назарбаева разместила в социальных сетях Facebook и Instagram идентичное сообщение, в котором заявила, что тяжело переживает о событиях в стране и поблагодарила казахстанцев за поддержку в адрес ее отца. Как обратили внимание интернет-пользователи, Instagram определил, что владелец аккаунта находится в ОАЭ. После этого аккаунты перестали быть доступными.
Дарига Назарбаева не появилась на заседании парламента 12 января. Пресс-служба палаты уточнила, что Назарбаева находится на больничном.

https://ria.ru/20220115/nazarbaev-1767979465.html

Ранее Алию Назарбаеву публично оторвали от кормушки утилизационного сбора. Также сообщалось, что младший брат Назарбаева свалил в Дубай.

Сам "лидер нации" по-прежнему отсутствует, ни разу не появившись публично в период кризиса в Казахстане.
Вполне резонно продолжают муссироваться слухи, что он уже умер и заявления делаются от имени покойника.
Но тут еще предстоит узнать подробности, что случилось с Назарбаевым, где он на самом деле находился во время январских событий.

В остальном же, мы наблюдаем ожидаемый процесс связанный с поражением клана Назарбаева в борьбе за власть, что выливается в перераспределение власти и собственности.

Источник: Colonel Cassad



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