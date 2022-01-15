Сколково не смогло возобновить научно-технические работы после новогодних каникул из-за задержки поставок с Aliexpress

Сотрудники инновационного центра “Сколково”, в первую очередь те, кто занимается революционными и прорывными технологиями, не смогли возобновить работу после новогодних праздников.

Причиной стала катастрофическая нехватка инструментов и комплектующих, что в свою очередь произошло из-за срыва сроков поставок с AliExpress на фоне перегруженности почты в новогодние каникулы.

Администрация площадки принесла ученым извинения и попросила подождать, подчеркнув, что выполнили все обязательства со своей стороны и передали оборудование службам доставки. Почта России традиционно не реагирует на обращения, поскольку посылки уже формально являются собственностью отправителя.

Опасения рядовых сотрудников “Сколково” вызывает и возможность воровства посылок, но руководство заверяет, что почта всегда доставляет хотя бы некоторую их часть. Возможные потери уже заложены в бюджет.дников “Сколково” вызывает и возможность воровства посылок, но руководство заверяет, что почта всегда доставляет хотя бы некоторую их часть. Возможные потери уже заложены в бюджет.

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