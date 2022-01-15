 

На Курилах объявлена угроза цунами

15.01.2022, 20:00, Новости дня
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Угроза цунами объявлена на Курилах после извержения подводного вулкана у островов Тонга, также цунами высотой три метра грозит Японии.

«Центр цунами ФБГУ «Сахалинского УГМС» до 21.00 15 января объявил предупреждение о возможном подходе к Курильским островам волны цунами высотой не более 0,2 метров (для Японии – 0,3 метров) в результате извержения подводного вулкана в Тонге», – передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Угрозы населению и территории РФ нет. На данный момент проведено оповещение двух портов в Южно-Курильском и Курильском городских округах.

Также угроза цунами высотой до трех метров объявлена в Японии, сообщило главное метеорологическое управление Японии. Предупреждение действует для японских островов Амами и Токара в Тихом океане.

«Приблизительная максимальная высота волны цунами: 3 метра», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Королю островного южно-тихоокеанского государства Тонга пришлось перебраться из дворца на виллу в связи с угрозой цунами.

В субботу днем огромной волной уже затопило набережную и главную улицу столицы Нукуалофа. Цунами спровоцировало извержение вулкана Хунга-Хаапай.

Ранее землетрясение магнитудой 6,6 было зафиксировано в северо-западной китайской провинции Ганьсу.



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