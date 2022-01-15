«Захватническую» русскую горбушу признали деликатесом в Норвегии

Норвежские эксперты и кулинары признали «захватническую» русскую горбушу суперфудом, способным принести большую прибыль стране, информирует телеканал NRK.

«Горбуша – превосходная рыба, можно сказать, суперфуд. Она больше похожа на семгу, гольца и кумжу, чем на аквакультурного лосося», – объяснил исследователь Турбьерн из научно-исследовательского института пищевых продуктов Nofima, передает РИА «Новости».

В последние годы горбуша все чаще встречается у норвежского побережья и нерестится в местных реках. Министерство окружающей среды королевства даже приложило огромные усилия для борьбы с этой рыбой: ее внесли в черный список, признав нежелательной, и стали вылавливать перед нерестом, чтобы не допустить размножения.

На вкус горбуши обратили внимание рыбаки и повара, а недавно Nofima провела ряд исследований. Оказалось, что «русский лосось» подходит для копчения: в нем меньше жира, чем в аквакультурной рыбе, филе более упругое, не разваливается, а жуется.

По словам Тобиассена, институт не изучал содержание токсинов, но благодаря более короткому, чем у обыкновенного лосося, жизненному циклу в горбуше скапливается меньше вредных веществ.

«Горбуша может стать ценным ресурсом для создания рабочих мест и экономической выгоды», – сообщил специалист. С ним согласился старший научный сотрудник Nofima Стен Сиикавуопио, обратив внимание на икру горбуши – еще один ценный продукт.

Напомним, портал nrk.no сообщил о том, что нерест российской горбуши в территориальных водах Норвегии напугал местных рыбаков, считающих, что большое количество этой рыбы может привести к экологической катастрофе и загрязнению рек. По данным издания, один из рыбаков вместо лосося выловил за неделю более 35 тушек горбуши.

Норвежские ученые считают, что горбуша вытесняет лосося и форель, нарушая устоявшееся равновесие. После нереста, выпустив миллионы мальков, она быстро гибнет и засоряет трупами водоемы.

Эксперт в рыбной отрасли Анатолий Евенко в комментарии газете ВЗГЛЯД предположил, что «в заявлениях норвежцев есть некая политическая подоплека».