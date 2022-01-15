Терапевт рассказал, какой инсульт может быть смертельным

Врач-терапевт Алексей Жито рассказал, какой инсульт может быть смертельным. По его словам, человек может перенести до 15 микроинсультов, каждый из которых может завершиться летальным исходом.

Алексей Жито отметил, что даже второй микроинсульт уменьшает шансы на полноценную жизнь. Дело в том, что с каждым последующим кровоизлиянием когнитивные функции снижаются. Речь идет о способности запоминать, говорить или сосредотачивать на чем-то свое внимание. Если же говорить об инсульте, то после него одна или несколько из перечисленных способностей может полностью утратиться.

Врач сообщил, что предугадать точное количество микроинсультов без серьезных последствий практически невозможно, ведь каждый человек и его организм индивидуальны. Иными словами, если человек перенес первый приступ нормально, нет гарантии, что второй не закончится смертью. Важно следить за своим здоровьем, проходить обследования и не заниматься самолечением.

Источник: fedpress.ru