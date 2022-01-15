 

В Казахстане родственников Назарбаева уволили с руководящих должностей в двух государственных компаниях

15.01.2022, 19:50, Новости дня
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“В соответствии с решением совета директоров АО “Национальная компания QazaqGaz” от 14 января 2022 года досрочно были прекращены полномочия Шарипбаева в качестве председателя правления. […] В соответствии с решением совета директоров АО “КазТрансОйл” от 14 января 2022 года досрочно были прекращены полномочия Досанова в качестве генерального директора (председатель правления) АО “КазТрансОйл”, – говорится в сообщении.

В фонде указали, что оба уволены “согласно поданному заявлению”.

“Радио Азаттык” уточняет, что Кайрата Шарипбаева называют мужем Дариги Назарбаевой, старшей дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, а Димаш Досанов является мужем младшей дочери Назарбаева Алии.

Журналисты отмечают, что ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обвинил QazaqGaz в “допущении протестной ситуации” в стране.

Контекст:

В первые дни января Казахстан охватили массовые протесты. Акции, начавшиеся как локальные митинги против повышения цен на сжиженный газ, приобрели общенациональный и политический характер. Одним из требований протестующих было полное отстранение от власти Назарбаева. Вскоре протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями.

5 января Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо и сместил Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана. Несмотря на это, протесты в стране продолжились.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения, он действует до 19 января. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.

Вечером 5 января Токаев заявил о “террористической угрозе” в связи с протестами и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Россия.

В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Вскоре они “приступили к выполнению задач” в этой стране. Силы ОДКБ возглавил командующий воздушно-десантными войсками РФ Андрей Сердюков, руководивший оккупацией Крыма.

Президент РФ Владимир Путин говорил 10 января, что войска ОДКБ проведут в Казахстане “ограниченный по времени период”, какой сочтет возможным для их применения Токаев.

Токаев 11 января заявил, что миссия ОДКБ в Казахстане успешно завершена.

13 января в минобороны РФ сообщили, что военные из стран ОДКБ начали покидать Казахстан.

15 января Генпрокуратура Казахстана проинформировала о не менее чем 225 погибших во время протестных событий в стране в январе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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