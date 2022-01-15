 

В 2021 году Зеленский совершил 13 зарубежных визитов и 21 поездку по Украине – Офис президента

15.01.2022, 19:50, Новости дня
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“Президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году совершил за границу четыре официальных и шесть рабочих визитов, а в 2021 году – два официальных и 11 рабочих визитов”, – говорится в сообщении.

Также  в 2020 году глава государства совершил 45, а в 2021 году – 21 рабочую поездку в регионы Украины.

“Наиболее посещаемыми областями были Донецкая (12 поездок), Луганская (девять поездок), Одесская (шесть поездок), Киевская и Харьковская (по пять поездок), Запорожская (четыре поездки)”, – проинформировали в ОП.

Контекст:

21 апреля 2019 года в Украине прошел второй тур выборов президента. 30 апреля ЦИК Украины официально огласил результаты выборов, победу одержал Зеленский с результатом 73,22% голосов избирателей. 

Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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