В 2021 году Зеленский совершил 13 зарубежных визитов и 21 поездку по Украине – Офис президента

“Президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году совершил за границу четыре официальных и шесть рабочих визитов, а в 2021 году – два официальных и 11 рабочих визитов”, – говорится в сообщении.

Также в 2020 году глава государства совершил 45, а в 2021 году – 21 рабочую поездку в регионы Украины.

“Наиболее посещаемыми областями были Донецкая (12 поездок), Луганская (девять поездок), Одесская (шесть поездок), Киевская и Харьковская (по пять поездок), Запорожская (четыре поездки)”, – проинформировали в ОП.

Контекст:

21 апреля 2019 года в Украине прошел второй тур выборов президента. 30 апреля ЦИК Украины официально огласил результаты выборов, победу одержал Зеленский с результатом 73,22% голосов избирателей.

Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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