Состоялась презентация смартфона Vivo Y21e

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15.01.2022, 19:43, Новости дня
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В компании Vivo провели официальный анонс выпуска нового смартфона Y21e. Устройство получило экран с качеством изображения HD+. Также эксперты отмечают емкий аккумулятор, благодаря которому увеличивается период автономной работы. Речь идет о 5000 мАч. Мощность зарядного устройства – 18 Вт.

Характерной особенностью смартфона является также наличие фирменной прошивки FuntouchOS 12, созданной на базе операционной системы Android 11.

Используется процессор Snapdragon 680, обеспечивающий объем оперативной памяти 3 Гб. Пользователю предоставлена еще возможность увеличить данный показатель за счет виртуальной ОЗУ на 500 Мб. Основная память в базовом варианте – 64 Гб.



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