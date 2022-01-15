Состоялась презентация смартфона Vivo Y21e

В компании Vivo провели официальный анонс выпуска нового смартфона Y21e. Устройство получило экран с качеством изображения HD+. Также эксперты отмечают емкий аккумулятор, благодаря которому увеличивается период автономной работы. Речь идет о 5000 мАч. Мощность зарядного устройства – 18 Вт.

Характерной особенностью смартфона является также наличие фирменной прошивки FuntouchOS 12, созданной на базе операционной системы Android 11.

Используется процессор Snapdragon 680, обеспечивающий объем оперативной памяти 3 Гб. Пользователю предоставлена еще возможность увеличить данный показатель за счет виртуальной ОЗУ на 500 Мб. Основная память в базовом варианте – 64 Гб.