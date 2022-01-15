Мнение: Слухи и предположения

Два зятя Назарбаева отстранены от должностей в крупных компаниях. Идут аресты и задержания людей, которых относят к людям клана Назарбаевых. При этом о судьбе самого Елбасы не известно по-прежнему ничего.

На этом фоне в Казахстане формируется точка зрения (или слух – кому как удобнее называть), что Назарбаев был отравлен в Санкт-Петербурге на саммите СНГ, а все последующие события – результат сговора между Токаевым и Путиным.

Насколько правдивен такой слух, судить сложно, но сам факт того, что о Назарбаеве ничего не слышно, а сам он не подал никакого сигнала (в том числе и просто – жив ли он), а кроме того – фактический захват власти Токаевым (напомню, что по казахстанскому законодательству должность руководителя Совбеза, которую занимал Назарбаев – пожизненная, отстранить его от этой должности законным путем при жизни невозможно. Поэтому либо он умер, но об этом молчат, как и причинах смерти, либо он жив, и тогда Токаев грубо нарушил действующее законодательство).

Победителей, конечно, не судят, но Токаев еще не выглядит безусловным победителем. Тот факт, что он был вынужден вызывать иностранных интервентов для захвата дополнительных полномочий, говорит о не слишком его уверенных позициях.

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