Начата проверка видео танца на пилоне на фоне храма в Нижегородской области

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15.01.2022, 19:16, Новости дня
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В ГУ МВД по Нижегородской области решили изучить ролик танцовщицы на пилоне из Дзержинска Алены Кацан, снятый в сквере Патоличева, где на заднем фоне видна стена часовни.

В нижегородской епархии к видео отнеслись совершенно спокойно.

«В ролике танцует девушка. Танцует и все. Тут больше не о чем говорить. Да, за ней видна часовня. Но часовни, церкви и храмы всегда есть на центральных городских площадях, так уж сложилось… Из этого сложно сделать какой-то вывод о девушке», – приводит комментарий епархии издание «Подъем».

По словам самой танцовщицы, она не хотела никого оскорбить. Просто выбрала площадку с нормальным светом, где нет толпы людей.

Ранее мусульманки призвали не наказывать модель за видео в легинсах возле мечети.

В Санкт-Петербурге полиция задержала модель, сделавшую фотографию в нижнем белье на фоне Исаакиевского собора, против нее возбудили уголовное дело.

Также девушку-блогера арестовали на 14 суток за откровенное фото на фоне Кремля.

В конце сентября блогера из Таджикистана Руслана Бобиева задержали из-за фото на фоне храма Василия Блаженного, в Сети призывали возбудить уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. На фото, которое блогер распространил в соцсетях, Бобиев и девушка, одетая в форменную полицейскую куртку, имитируют половой акт. Провокационный кадр он подписал: «Трудовой кодекс – не Уголовный, можно и нарушить». Позднее Бобиев извинился за свой поступок.



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