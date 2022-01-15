Мнение: О повышении ставок против НАТО

В России это известно каждому: «что у кремлёвских на уме, то у Жириновского на языке». Вот и сейчас ветеран российской политической сцены, баллотировавшийся ещё в президенты СССР 75-летний «Вервольфыч» отличился.

Или, если угодно, проговорился.

Во всяком случае, «ход мыслей» понятен…

Нужно повышать ставки на переговорах с #США и #НАТО, заявил видный депутат и партийный деятель Владимир Жириновский в эксклюзивной колонке для известного телеграм-канала.

«Пора требовать не просто отвода войск НАТО на позиции 1997 г., но и вообще роспуска этого блока, потому что вся его деятельность направлена против России и представляет для нас угрозу. Все иностранные войска и ядерное оружие должны быть выведены с территории Европы, а все #санкции отменены. Должны быть восстановлены прежние границы #СССР, но в составе России.

США откажутся. Но всему миру будет понятно, чего хочет #Россия.

Тогда наступит время военно-технических мер. Например, локальная война. Скажем, #Украина начнёт военное обострение на Донбассе, а ополчение ДНР и ЛНР ответит так, что мало не покажется. При этом прямого вовлечения войск России не будет.

И что тогда они будут делать? Они дрогнут и сами запросят мира! Они никогда не допустят развязывания глобальной войны и согласятся на наши условия. А все территориальные решения будут утверждены на референдумах.»

Такой «ястребиный» настрой в целом понятен. Беда в том, что он совсем не оригинален. И США подобный сценарий давно предусмотрели. Конечно, прямой войны не будет: экономическая гораздо надёжнее, хотя и не такая скоротечная, как обмен ракетно-бомбовыми ударами.

Так, по словам замгоссекретаря Виктории Нуланд, США подготовили 18 сценариев санкций на случай «российского вторжения» на Украину. Они будут введены «очень быстро, если Россия предпримет этот шаг в любой форме». Даже через своих прокси – «ополчения» ДНР и ЛНР. В частности, уже пошли сообщения о том, что Россия подготовила оперативную группу для проведения операции на востоке Украины «под чужим флагом». То есть, информационная почва заранее удобрена…

Ну и остальные варианты в виде «провокаций украинских военных» и «вынужденного ответа для защиты мирных жителей» проработаны заранее тоже – и заблаговременно озвучены в западных СМИ. Можно не сомневаться, при любом из них #Запад мобилизует всю мощь своих масс-медиа, чтобы убедить, что за всем этим стоит именно Россия, а точнее #Кремль. Последний в этой информационной войне проиграет точно.

Чем тогда кремлёвские отвечать будут? Неужели не дрогнет рука нажать «красную кнопку»?

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